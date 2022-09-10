Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin - Son Dakika
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Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin

10.09.2022 12:46
Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Bakan Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin 620 lira adli para cezasına çarptırıldı. Verilen ceza sonrası paylaşımda bulunan Kaftancıoğlu, "Helal para güle güle yesin" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 24 Mayıs 2021'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunmuştu. Ankara 71. Asliye Ceza Mahkemesinde yapılan son duruşmaya Süleyman Soylu'nun avukatı ile Canan Kaftancıoğlu'nun avukatı Taylan Özgür Kırmızı katıldı.

10 BİN 620 LİRA PARA CEZASINA HÜKMEDİLDİ

Esasa ilişkin görüşünü açıklayan savcı, Kaftancıoğlu'nun, yaptığı paylaşımında 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret suçu'nun gerçekleştiğini belirtti, ceza talep etti.

Kaftancıoğlu'nun üzerine atılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunun sabit görüldüğünü belirten hakim, suçun işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, işlendiği zaman, suç konusunun önem ve değerini göz önünde bulundurarak hakaret suçundan 354 gün karşılığında 10 bin 620 lira adli para cezası verdi. Hakim, daha önce kasıtlı suçtan mahkumiyetinin bulunması, yeniden suç işlemeyeceğine dair kanaatin oluşmaması ve şartları oluşmadığından Kaftancıoğlu hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yasal olarak yer olmadığına hükmetti.

KAFTANCIOĞLU'NDEN "GÜLE GÜLE YESİN" PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından çarptırıldığı para cezasına ilişkin paylaşımda bulunan Canan Kaftancıoğlu, 'hakaret suçu'na sebep olarak gösterilen twitini alıntılayarak, Helal para güle güle yesin" dedi.

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Ülkenin en köklü partisinin il başkanına DHKP'li PKK'lı diyen (kendisine açtığım davalar ilk mahkemelerde reddedilse de üst mahkemelerde devam ediyor) diyene bu twitimden dolayı ilk derece mahkemede 10.620 TL para cezasına çarptırıldığım doğrudur. Helal para güle güle yesin"

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Kaynak: ANKA

Canan Kaftancıoğlu, Süleyman Soylu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin - Son Dakika

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