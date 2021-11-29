CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun anne ve babası Kovid-19'a yakalandı. Tedavi sırasında desteğini esirgemeyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ye teşekkür etti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

Bakan Koca'nın, anne ve babasının koronavirüs hastalığı sırasında ilgi ve desteğini esirgemediğini vurgulayan Kaftancıoğlu, "Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya çok teşekkür ederim. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Ankara Şehir ve Ordu Umut Hastanesi'nin tüm sağlık emekçilerine Dr. İhsan Bey ve Dr. Serkan Bey şahsında sonsuz teşekkürler" ifadelerini kullandı.