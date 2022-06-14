Silivri Cezaevi 'ne gönderilen Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre 'Parti yöneticisi olmasına kısıtlama' getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Yargıtay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika

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