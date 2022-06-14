Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

14.06.2022 11:52
Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmiş ve Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.

Silivri Cezaevi'ne gönderilen Kaftancıoğlu, denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılmıştı. Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre 'Parti yöneticisi olmasına kısıtlama' getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü.

(Engin Yağcı - İHA)

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Kaynak: İHA

Hizb-i İslami Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Yargıtay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği düşürüldü - Son Dakika
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