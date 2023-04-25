Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik iddia: CHP adına sahte broşür bastırdılar - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik iddia: CHP adına sahte broşür bastırdılar

25.04.2023 22:10

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultangazi'de bir matbaada CHP adına sahte broşür basıldığını söyledi. Broşürlerde "İktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" yazıldığını aktaran Kaftancıoğlu, olayı yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'nde bir matbaada CHP adına sahte broşürler basıldığını ve broşürlerde "İktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" yazıldığını söyledi.

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Akşam akşam çaresizlikten düştükleri duruma biraz da gülelim diyerek bir vaka paylaşayım sizlerle. Yer Sultanbeyli'nde bir matbaa… CHP logosuyla 'İktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız' diyerek sözde parti broşürü, sticker bastırmışlar.

"MATBAA SİPARİŞİ VERENİN KİM OLDUĞUNU BİLMİYOR"

Komik kısmı şimdi geliyor: Matbaa ne hikmetse siparişi ve parayı verenin kim olduğunu bilmiyor. Kim bilir belki de uzaylılar. Güldük eğlendik şimdi asıl söyleyeceğimize gelelim.

"YARGI SÜRECİNİ BAŞLATIYORUM"

CHP logosunu yalanlarına, algılarına kim alet ediyor ve aracı oluyorsa nefesimiz enselerinde olacak. Sahte broşürü basanlar ve bastıranlarla ilgili yargı sürecini başlatıyorum 14 Mayıs itibariyle bu kişiler ve benzeri işlere kalkanların alabilecekleri en yüksek cezaları almalarının bizzat takipçisi olacağım…"

İşte o paylaşım;

Canan Kaftancıoğlu'ndan bomba iddia: CHP adına sahte broşür bastırdılar
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Canan Kaftancıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Canan Kaftancıoğlu'ndan kritik iddia: CHP adına sahte broşür bastırdılar - Son Dakika


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