Chp istanbul il başkanı canan kaftancıoğlu son savunmasını yapıyor (2)

SAVCI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

18 Temmuz'daki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını bildiren savcı, sanık Kaftancıoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret", "Kamu görevlisine hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin askeriye veya emniyet teşkilatını aşağılama", "Halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek" ve "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan zincirleme olarak 4 yıl 10 aydan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Görüntü dökümü:

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-Kaftancıoğlu'nun görüntüsü

-İmamoğlu'nun görüntüsü

-Desteğe gelenler

-Genel ve detaylar

- İstanbul