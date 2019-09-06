Son Dakika Haberleri: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

1 saat önce

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı..

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki bazı paylaşımları nedeniyle yargılandığı davada, 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.


CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 5 ayrı suçtan 17 yıla kadar yargılandığı davada İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3. duruşmaya çıktı. Mahkeme, Kaftancıoğlu'na 5 ayrı suçtan 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi. Kaftancıoğlu, 'örgüt propogandasından 1 yıl', 'kamu görevlisine alenen hakaretten 1 yıl 6 ay', 'Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 6 ay', 'Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamaktan 1 yıl 8 ay', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrikten 2 yıl 8 ay' hapis cezası aldı. Cezalara erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulanmadı.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:15 
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