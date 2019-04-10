Chp İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'dan Açıklama

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklar da bizlerin lehine sonuçlar çıktı" dedi.



Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin Seyrantepe'de bulunan 2'nci Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, konuşmasına Türkiye'nin 81 ilinde il başkanları tarafından yapılan YSK'ya ortak çağrı metnini okuyarak başladı. Kaftancıoğlu daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Oy sayımlarında bir yavaşlama mı var" sorusuna Kaftancıoğlu, şu yanıtı verdi:



"İstanbul'da 31 bin 186 sandığın, 30 bin 147'si sayıldı. Bu da yüzde 97'ye denk geliyor. Şu an itibari ile İstanbul'un 4 ilçesinde, Pendik, Avcılar, Esenyurt ve Maltepe'de sayımlar devam ediyor. Pendik, Avcılar ve Esenyurt'ta sayımlar birkaç saat içinde bitecek. Sadece Maltepe'de belediye ve büyükşehir oyları sayılıyor. Buradaki sayımlar, sandık kurulu değil, MHP'nin başvuruları ile yavaşlatılıyor. Güncel farkımız 14 bin 119 ve dün yine bilindiği gibi başlangıçta 51 ve daha sonra 6 daha ekleyerek 57 sandığın sayılması kararı verilmişti. O sandıklarda bizlerin lehine sonuçlar çıktı" yanıtını verdi.



- Meriç

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'li Kaftancıoğlu, "Sandıkların Yüzde 97'si Sayıldı" Deyip İstanbul'daki Son Durumu Paylaştı

Acun Ilıcalı'ya 31 Mart Seçimlerini Soran Hikmet'e Kötü Haber

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Mazbatasını Aldı

Ekrem İmamoğlu İçin "Mazbata Online" Oyunu Yapıldı