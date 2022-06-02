CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti

02.06.2022 12:02

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından yargılandığı davada beraat etti.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Kaftancıoğlu ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Kaftancıoğlu, sosyal medyadaki paylaşımında hakaret içerici ifadenin bulunmadığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı da sanığın 15 Ekim 2021'de "SaBıKa Holding" yazılı broşür ile broşürün dağıtıldığı anlara dair görselleri paylaşarak, üst tarafına "Kara para, siyaset ve yargı hikayesinin anlatıldığı SaBıKa Holding broşürlerimizi vatandaşlarımızla buluşturacak ve bir daha yaşanmasın diye hep birlikte çalışacağız. Gençler akıttığınız tere sağlık..." yazdığı ifade edildi.

Broşürde yer alan karikatürdeki görseller incelendiğinde, paylaşımın eleştiri sınırlarını aştığı ve rencide edici boyutta olduğu kaydedilen mütalaada, sanığın "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine hakaret" suçlarından 2 yıl 4 aydan 7 yıla kadar hapsini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanık Kaftancıoğlu'nun beraatine hükmetti.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, hakaret suçundan yargılandığı davada beraat etti

YORUMLAR
500
Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir? Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir? Kaftancıoğlu 'Sabıka Holding Broşürü' Davasından Tek Celsede Beraat Etti Kaftancıoğlu 'Sabıka Holding Broşürü' Davasından Tek Celsede Beraat Etti
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, 'hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
15:42 Litvanya halkı, topladığı bağışlarla SİHA alıp Ukrayna'ya gönderecekti! Baykar'dan Litvanya'ya ücretsiz SİHA desteği geldi
15:41 Sarı Kanarya beklenen paylaşımı yaptı! İşte beğeni toplayan Jorge Jesus videosu
15:19 Tecrübeli futbolcu Cenk Tosun Süper Lig'e geri döndü! İşte formasını giyeceği yeni takımı
15:17 Erdoğan'ın askeri harekat çıkışı dünya gündeminde bomba etkisi yarattı! Suriye Milli Ordusu'ndan destek videosu: Hazırız
15:13 Pakistan'da trenle yolculuk yapan 2 çocuk annesi kadına sırayla tecavüz ettiler!
15:11 Erdoğan açıkladı: Yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynaklar da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacak
15:09 Oyuncu Bahar Şahin ile meslektaşı Oktay Çubuk yeni aşka yelken açtı!
15:07 Taraftar Ali Koç'u yere göğe sığdıramadı! Fenerbahçe'nin Jorge Jesus'a vereceği maaş gündem oldu!
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "hakaret" suçundan yargılandığı davada beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement