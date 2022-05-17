CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki

17.05.2022 13:30
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesine tepki gösterdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan millet bahçesine tepki gösterdi.

Kaftancıoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine bazı parti üyeleri, Atatürk Havalimanı önünde toplandı.

Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, grubu basın açıklaması için havalimanı çevresinde oluşturulan alana yönlendirdi. Ellerinde pankart ve döviz bulunan grup sloganlar attı.

Kaftancıoğlu, burada yaptığı açıklamada, İstanbullular, doğa, kent ve Atatürk severler olarak dünyada kurulan ilk 10 havalimanından biri olan Atatürk Havalimanı'nın önüne geldiklerini söyledi.

Atatürk Havalimanı içindeki çalışmaların plan değişikliği olmadan hukuka aykırı yapıldığını savunan Kaftancıoğlu, havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu ve korunması gerektiğini ifade etti.

Kaftancıoğlu, CHP iktidar olduğunda Atatürk Havalimanı'na zarar verenlerden hesap soracaklarını söyledi.

Açıklamaya, CHP'li bazı milletvekilleri de katıldı.

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki

YORUMLAR
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CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda. CHP Heyeti, Atatürk Havalimanı'nda. Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: Kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı, kendisiyle ters düşüyor Bakan Kurum'dan Kılıçdaroğlu'na 'Atatürk Havalimanı' tepkisi: Kültür ve doğa projesi yapacağını açıklamıştı, kendisiyle ters düşüyor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan, Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesine tepki - Son Dakika
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