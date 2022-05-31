CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi

31.05.2022 19:14
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan...

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret", "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından hakkında verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için geldiği Silivri Cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Hakkında verilen onama kararının infaz savcılığına ulaşmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kaftancıoğlu'na partili bir grup eşlik etti.

Adliyeye "Bugün Gezi'nin yıldönümü. Gezi direnişi kutlu olsun." diyerek giren Kaftancıoğlu, avukatlarıyla infaz savcılığının bulunduğu kata çıktı. Savcılıktaki işlemleri yaklaşık 20 dakika süren Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Kaftancıoğlu'nun cezaevine gönderilmesinin ardından partililer de adliyeden ayrıldı.

Bu arada, Kaftancıoğlu adliyeye gelmeden önce iki kişi, destek olmak amacıyla pankart açmak istedi. Adliyenin önü olduğu için izin vermeyen polis ekipleri ile bu kişiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için geldiği Silivri Cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında saat 18.00 sıralarında tahliye edildi.

Tahliyesinin ardından Silivri Cezaevi önünde bekleyen partililere seslenen Kaftancıoğlu, çalışmalarına devam edeceğini belirterek "Fikri inancı, kimliği, mesleği ne olursa olsun iyi insanlar için, kötü sisteme mahkum edilen tüm insanlar için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yarın görülecek davasına da değinen Kaftancıoğlu, hep birlikte orada olacaklarını ifade ederek "Uzun lafın kısası terleyeceğiz, yorulacağız. İnanıyorum ki adalete inanan insanların yorgunluğunu tek bir şey giderebilir, o da çalışarak bu ülkeye nefes aldırmak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki yol arkadaşlarımızsınız. İyi ki CHP bizi buluşturmuş." diye konuştu.

Yargıtayın onama kararı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamlamıştı.

Kaftancıoğlu'na "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret"ten verilen 1 yıl 6 ay 20 gün ile "Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak"tan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu gerekçesiyle onayan daire, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 ay olarak düzelterek onama kararı vermişti.

Cezaların bir kısmı bozulmuştu

Daire, Kaftancıoğlu'na "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan verilen 1 yıl 6 ay hapis ile "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan verilen 2 yıl 8 ay hapis cezalarını ise bozmuştu.

Kaftancıoğlu'nun, sosyal medya paylaşımı ve bir televizyon kanalındaki konuşmaları nedeniyle "silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldığı anımsatılan kararda, bu eylemlerin söz konusu suçun unsurlarını oluşturmadığı ifade edilmişti.

Kararda, "terör örgütü propagandası yapma suçunun oluşması için terör örgütüyle ilgili bir öğretinin, düşüncenin veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, bu yöntemleri övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yapılması gerekmektedir." ifadesine yer verilmişti.

Kararda ayrıca muhalif kişiliğiyle bilinen Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadaki paylaşımlarının bütünü incelendiğinde "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilmişti.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tahliye edildi CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu tahliye edildi Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi Önünde: 'Kötü Sisteme Mahkum Edilen Bütün İnsanlar İçin Hep Beraber Çalışmaya Devam' Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi Önünde: 'Kötü Sisteme Mahkum Edilen Bütün İnsanlar İçin Hep Beraber Çalışmaya Devam'
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:13 Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti
18:12 Prosedür gereği Silivri Cezaevi'ne gönderilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, tahliye edildi
18:06 Bebek'te cinsel ilişkiye giren çift hakkında konuşan Aynur Aydın: Kadın sanatçılara yasaklar getireceğinize şunlara çözüm bulun
18:03 Un fiyatlarına yüzde 53 zam geliyor! Ekmeğin fiyatı 5 TL'yi geçecek
17:19 Dev timsah, çantada keklik sanıp anne su samuru ve yavrularına saldırdı! Sonra olanları kimse tahmin edemiyor
17:11 Zihinsel engelli Suriyeli kadına tekmeyle saldıran adam tutuklandı
17:07 Tamir için cami kubbesine çıkan inşaat ustası düşerek hayatını kaybetti
17:03 Siirt'te PKK'lı teröristlerden hain tuzak! Patlayan mayın sonucu yaralanan 2 askerden 1'i şehit oldu
17:03 Barcelona'nın Pique'ye ödemesi gereken miktar şaşırttı! İki taraf da orta yol arayışında
16:47 Akciğer kanseri tedavisi gören Billur Kalkavan, hastaneden fotoğraf paylaşıp son durumundan bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 19:22:48. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Silivri Cezaevinden tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement