CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

01.06.2022 10:40

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu Silivri Cezaevi'ndeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildi.

Yargıtay'da cezası onanan Canan Kaftancıoğlu hakkındaki dosya, hapis kararını veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Kesinleşme işlemlerinin ardından dosyanın İnfaz Savcılığı'na gönderilmesiyle Canan Kaftancıoğlu, teslim olmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Savcılığı'ndaki işlemlerinin ardından Kaftancıoğlu, infaz işlemleri için Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na gitti.

Denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden tahliye olan Kaftancıoğlu, dışarda kendisini bekleyen partililere seslendi.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ

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Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu Canan Kaftancıoğlu, denetimli serbestlikle tahliye oldu KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE KAFTANCIOĞLU SİLİVRİ CEZAEVİ'NDE
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Denetimli Serbestlik, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İSTANBUL İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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