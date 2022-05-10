CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu TMMOB Adalet Nöbeti'ne katıldı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada verilen karara karşı başlattığı "Adalet Nöbeti"ne katıldı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen, Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Kaftancıoğlu, toplantının ardından açıklama yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davadaki kararların siyasi ve haksız olduğunu savunan Kaftancıoğlu, "Haksız, hukuksuz olarak yargılanan herkesin hukuk mücadelesini destekleyeceğiz. Ne yazık ki siyasallaştırılmış ve araçsallaştırılmış yargı eliyle adaletin dağıtılmadığı, adliyelerde cezalandırmanın yapıldığı gerçekliğini düşününce adalet nöbetlerinde buluşmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Kaftancıoğlu, bugün Adalet Nöbeti'ne destek olmak amacıyla buraya geldiklerini ifade ederek "CHP olarak hem haksız, hukuksuz yere tutsak edilen arkadaşlarımızın aileleri hem de meslek örgütleriyle dayanışmaya devam edeceğiz. Hukukun üstünlüğü yeniden tesis edilene kadar mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.