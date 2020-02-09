CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi - Son Dakika

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CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi
38 dakika önce
CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İstanbul İl Kongresinin sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre kullanılan 571 oyun 510'unu geçerli, 61'i geçersiz olarak sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Canan Kaftancıoğlu, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. - İSTANBUL
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