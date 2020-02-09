CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi

38 dakika önce

CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

CHP İstanbul İl Başkanı yeniden Canan Kaftancıoğlu seçildi, System.String[]

CHP 37. Olağan İstanbul İl Kongresinde Canan Kaftancıoğlu yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan İstanbul İl Kongresinin sonuçları açıkladı. Sonuçlara göre kullanılan 571 oyun 510'unu geçerli, 61'i geçersiz olarak sayıldı. Yapılan oylama sonucunda Canan Kaftancıoğlu, yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:37 Kaynak: İHA
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