CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınlarında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme! 4 şüpheli yakalandı

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CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında ateş edilmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, olaya ilişkin 4 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Valiliğin açıklamasında, "6 Nisan 2023 Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan, CHP İl Başkanlığı Binası civarında silahla ateş edilmesi olayının aydınlatılmasına yönelik çalışmalarda; Çevredeki Plaka Algılama ve Plaka Tanıma Sistemlerinden elde edilen kamera görüntüleri incelenmiş; olayda kullanılan 34 VLE … plakalı özel aracın A.P. adlı şahıs adına tescilli olduğu belirlenmiştir." denildi.

"ARAÇTA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu araç ve çeşitli suçlardan suç kaydı bulunan A.P, B.Ö, A.Ö, ve F.E.E. adlı 4 şüphelinin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığı belirtilirken, "Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E'nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D 'nin"sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği" beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" bilgilerine yer verildi.

"6-7 EL ATEŞ EDİLDİ"

Olayın ardından açıklama yapan CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, şunları söylemişti: "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."