CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarında silah sesleri duyuldu - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarında silah sesleri duyuldu

06.04.2023 13:52

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı. Haberi duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Savcılık tahkikatı devam etmektedir" ifadeleri kullandı.

Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na isabet eden mermiler, siyaset gündemine bomba gibi düşmüştü. Kurşunların, gece inşaata giren hırsızları korkutmak için ateş açan bekçinin silahından çıktığı tespit edilmişti.

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

"BİNAMIZA YÖNELİK DÜZENLENDİĞİ DÜŞÜNÜLEN BİR SALDIRI"

Olayın yankıları sürerken benzer bir haber de CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "06.04.2023 (bugün) saat 05.00 sularında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bulunan CHP İstanbul İl Başkanlığımıza yönelik düzenlendiği düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

"MERMİ İSABET ETMEDİ, BOŞ KOVANLAR BULUNDU"

Kaftancıoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Binada görev yapan nöbetçi polis memuru ile binanın bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin ifadelerine göre olayda 6-7 el ateş edilmiştir. İlk belirlemelere göre İl Başkanlığımıza isabet eden mermi bulunamamış, olay mahalinde boş kovanlar bulunmuştur. Olayla ilgili savcılık tahkikatı devam etmektedir. Gelişmeler sizlerle paylaşılacaktır."

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

ÖZGÜR ÖZEL: KİMSEYE SİZ YAPTIRDINIZ DİYEMEYİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise "İstanbul il Başkanlığımıza silahlı saldırıda bulunuldu. Kimseye siz yaptınız diyemeyiz. Kimseye siz yaptırdınız da diyemeyiz. Cumhur İttifakının kutuplaştırıcı dilinin bunları tetiklediğini söyleyene de haksızsın diyemeyiz. Saldırıyı kınıyor faillerin yakalanmasını bekliyoruz" dedi.

Son Dakika! CHP İstanbul İl Başkanlığı binası yakınında silahla ateş açıldı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik olduğundan şüphelenilen silahlı saldırıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "TEM otoyolu üzerinde CHP İstanbul il Başkanlığı karşı istikametinde, havaya araç içerisinden birkaç el ateş ediliyor, binaya isabet yok, emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

YORUMLAR (3)
  • Ümit Şimşek: Ya bunlargu dem deyisdirme çabasında cumhuriyet çok sevdiniz tek daliniz olan agzinizdan dusurmefiniz cumhuriyet yikacaz dıyo başkanın yeniden yazcaz diyoo chpp li kesim nediyo bu başkan diyen yok hepsi emirle hdpp güdümüne girmişler zaten maral ablam en önce kuzu oldu Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
  • semih has: sırrı sakık'ın söylemleri sonrası gündem değiştirme çabası... bırakın bu işleri samimi olun ve hdp'ye neler vaat edildi açıklayın... Cevap Yaz 44 32 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: Arsa vaad etmişlerdir gündem değiştiriyorlar baktılar anket kötü Meral bir tiyatro düzenlemiştir 13 12 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarında silah sesleri duyuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının yakınlarında silah sesleri duyuldu - Son Dakika
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