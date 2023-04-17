CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin firari şüpheli, polis tarafından yakalandı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yakınında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin firari şüpheli, polis tarafından yakalandı

17.04.2023 16:33

CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde silahlı saldırıya ilişkin firari olan şüpheli, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı. Silahlı saldırı esnasında aracından canlı yayın yaparak silahla ateş eden 23 yaşındaki şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adli makamlara sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, 6 Nisan Perşembe günü saat 04.00 sıralarında Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'ndan TEM Otoyolu Edirne istikametine seyreden bir araçtan CHP İl Başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesiyle ilgili çalışma yürütüldü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari şüpheli yakalandı

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olay sırasında araçta olduğu, sosyal medya hesabından canlı yayın başlatarak aracın camından dışarı silahla ateş ettiği tespit edilen firari şüpheli Emre D. (23) Sultangazi'de yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Zanlının yakalandığı ikamette yapılan aramada ise 1 tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari şüpheli yakalandı

NE OLMUŞTU?

6 Nisan günü yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada, silahla ateş edilen araçta olduğu belirlenen 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, olay günü akşam saatlerinde 5 arkadaş gezmeye çıktıklarını, bir süre dolaştıktan sonra gece saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de sahur yaptıklarını anlattıkları belirtilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari şüpheli yakalandı

CAMDAN DIŞARI 7-8 EL ATEŞ ETTİ

Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'daki evlerine doğru döndükleri sırada araçta bulunan firari şüpheli Emre D'nin telefonuyla sosyal medya hesabından canlı yayın başlattığını belirten zanlıların, Emre D'nin bu sırada üzerindeki silahı çıkartarak camdan dışarı 7-8 el ateş ettiğini söyledikleri öğrenilmişti.

Şüpheliler CHP İstanbul İl Başkanlığına yönelik bir şey yapmadıklarını savunmuştu. Savcılığın ulaştığı, şüphelilerin yaptığı canlı yayına ilişkin görüntü kaydında, bir kişinin havaya ateş ettiği, diğer şüphelilerin ise bu duruma güldüğü belirlenmişti. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Anıl Ö. ifadesinin ardından, Arif P, Berkan Ö. ve Ferhat E. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest kalmıştı.

Kaynak: AA
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CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari şüpheli yakalandı CHP İstanbul İl Başkanlığı civarında ateş açılmasına ilişkin firari şüpheli yakalandı CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle... CHP İstanbul İl Başkanlığı binası çevresinde havaya ateş açmaktan gözaltına alınan Emre D., savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle...

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