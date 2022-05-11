CHP İstanbul İl Başkanlığından "İçimdeki Kırk Kadın" paneli - Son Dakika
Üye Girişi

CHP İstanbul İl Başkanlığından "İçimdeki Kırk Kadın" paneli

11.05.2022 16:19

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen yıl çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya başlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, geçen yıl çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden uygulamaya başlanması için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 11 Mayıs 2011'de imzalanan ve 20 Mart 2021'de çekilme kararı alınan İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi"nin imzalanmasının yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Kongre Merkezi'nde "İçimdeki Kırk Kadın" başlıklı panel düzenledi.

Kaftancıoğlu, panelin açılış konuşmasında, güçsüz kadın değil, güçsüzleştirilen kadın olduğunu söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceklerini, yeniden uygulanmaya başlanması için çalışmalara devam edeceklerini belirten Kaftancıoğlu, söz konusu sözleşmenin kadınların birleşmesine vesile olduğunu anlattı.

Kaftancıoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ni sadece geri getirmek değil, uygulanmasını sağlamak için mücadelemizi büyüteceğiz ve bunu da hayata geçireceğiz." dedi.

"İBB olarak bu direncin arkasında olduğumuzu belirtmek isterim"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan da İstanbul Sözleşmesi'nin hazırlanma aşamasında çalışmalar yaptığını ve imza töreni organizasyonunu düzenleyen kişi olduğunu dile getirdi.

Kadın konusunun politikalar üstü olması gerekirken politikaya alet edildiğini ve kazanımlardan geri adım atıldığını savunan Arslan, "Biz yine direne direne haklarımızı alacağız. Bu direnme meselesinde tabii ki siyasi karar çok önemli, o nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu direncin arkasında olduğumuzu, tüm gücümüzle gerekli desteği vereceğimizi belirtmek isterim." diye konuştu.

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve yazarlar Zeynep Aliye ile Ayşen Şahin de panelde konuşma yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından İçimdeki Kırk Kadın paneli
CHP İstanbul İl Başkanlığından İçimdeki Kırk Kadın paneli
CHP İstanbul İl Başkanlığından İçimdeki Kırk Kadın paneli
CHP İstanbul İl Başkanlığından İçimdeki Kırk Kadın paneli

YORUMLAR
500
CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Altun'a yönelik 'hakaret' davası sürüyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İletişim Başkanı Altun'a yönelik 'hakaret' davası sürüyor CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu TMMOB Adalet Nöbeti'ne katıldı CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu TMMOB Adalet Nöbeti'ne katıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanlığından 'İçimdeki Kırk Kadın' paneli - Son Dakika


Son Dakika
22:12 ABD istihbaratı iddia etti: Rusya ve Ukrayna savaşı çok daha uzun sürecek
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
22:09 Rusya'nın rezervleri bir ayda 13 milyar dolar geriledi!
22:05 Sokak köpeğini ezip can çekişmesini izledi! Cani taksici, arkasına bakmadan kaçtı
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 22:23:47. #1.13#
SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığından "İçimdeki Kırk Kadın" paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement