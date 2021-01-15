CHP İstanbul İl Başkanlığının "Sen Varsan Biz Varız" kampanyasının saha çalışmaları başladı - Son Dakika

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Sen Varsan Biz Varız" adlı kampanyanın saha çalışmalarına başladı.

Kampanyanın saha çalışmalarının başlaması dolayısıyla CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çevrim içi katılımıyla tanıtım toplantısı düzenlendi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, toplantıya Esenyurt Örnek Mahallesi 1451. Sokak'ta bulunan saha çalışma ekibiyle birlikte katıldı.

Kampanya kapsamında esnaf ziyareti yapan Kaftancıoğlu, kampanyayla ilgili basına açıklamada bulundu.

Kampanya çalışmalarının 9 ay önce başladığını, 6 aydır eğitimlerin ve özel bilgisayar yazılımlarının sürdüğünü anlatan Kaftancıoğlu, ekiplerin sahaya çıkmasının salgın nedeniyle bugüne kaldığını söyledi.

Bugün entegre ve çok büyük bir kampanyanın çalışmasının startını verdiklerini dile getiren Kaftancıoğlu, şu bilgileri verdi:

"Bu çalışma İstanbul'un 39 ilçesinde 3 bin 390 noktada başladı. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da çalışmamıza startı vermek için bağlandı. Yol arkadaşlarımıza teşekkür etti, hem de çalışmalara dair kendisi bilgilendirme yaptı. Bugün 5 bin 780 CHP'li İstanbul'un 39 ilçesinde ve ellerinde hangi adreslere gideceklerinin listesi var.

Ben Esenyurt'tan çalışmaya katıldım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'den katıldı. 17 gün boyunca birinci etabı tamamlayacağız ve sonrasında da 2. ve 3. etabı tamamladıktan sonra İstanbul'da zili çalınmamış bir tane bile İstanbullu kalmayacak. Birinci etapta Genel Başkanımızın İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni vatandaşa anlatacağız. Vatandaşın gerçek gündemini dinleyip sorunlarını dinleyeceğiz. Belediyelerimizin yaptığı çalışmaları kendilerine anlatacağız. 2. ve 3. etap çalışmalarda da başka konular da vatandaşlarla bizim tarafımızdan buluşacak."