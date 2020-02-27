CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu - Son Dakika

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu

6 saat önce

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu, System.String[]

CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımını gerçekleştirdi.

CHP, İstanbul'da ilk defa eğitim, örgütlenme ve yerel yönetim politikaları alanlarında koordinatör başkan yardımcılığı görevi oluşturarak bu alanlarda 3 bölgede sorumlular belirledi.

İstanbul'daki yeni il yönetiminde 26 yaşındaki Oğuz Kemal Yakar il sekreterliği görevine, eczacı Hale Özcömert Coşkun da başkanvekilliği görevine getirildi.

Kongrede ikinci kez il başkanı seçilen Kaftancıoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda yapılan görev dağılımında Ar-Ge, teknoloji politikaları, sosyal politikalar, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları, engelli ve hayvan hakları politikaları ile sendikalar, meslek örgütleri, sivil toplum örgütleri, esnaf, KOBİ ve hemşehri örgütlenmeleri konularına ağırlık verildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Canan Kaftancıoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "İktidara geliyoruz" sözlerine yanıt verdi
Metro istasyonundaki sapığın ifadesi ortaya çıktı: Bir anlık gafletle cinsel organımı çıkardım Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasına ilk tepki: Kararı asla kabul etmiyoruz

Son Dakika Haberleri
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:06:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP İstanbul İl Yönetim Kurulunda görev dağılımı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]