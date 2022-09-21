CHP'li Emecan'dan, Bakan Soylu'ya "Siber Suçlarla Mücadele" Sorusu: "Sosyal Medya Mecralarında 'Bot Hesaplar Üzerinden' Siyasi Rakipleriniz Aleyhine...

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, "siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya geçirilen bilişim uzmanlarının, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve siyasi hedeflerini yerine getirmek için görevlendirildiği" yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Emecan; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bu birimdeki kişilerin sosyal medya mecralarında 'bot hesaplar üzerinden' tarafınız lehine ve siyasi rakipleriniz aleyhine çalışma yürüttüğü iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?" sorusunu yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, siber uzman olarak taşeron işçi statüsünden daimi kadroya geçirilen bilişim uzmanlarının, suç ve suçluyla mücadele ve halkın güvenliğini sağlamak yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsi ve siyasi hedeflerini yerine getirmek için görevlendirildiği yönündeki iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Emecan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

"2017'DE TAMAMLANAN HİZMET ALIM İHALELERİ SONUCUNDA 500 KİŞİLİK LİSTE OLUŞTURULMUŞTUR"

Emecan, önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

"2016 yılında Emniyet teşkilatındaki ihtiyaç üzerine üç yıl çalışmaları koşuluyla 500 siber suçlarla mücadele uzmanının işe başlatılmasının önü açılmış, bu uzmanların bir bölümünün Ankara'da Siber Suçlarla Mücadele Dairesi'nde, kalanların il emniyet müdürlüklerinin ihtiyaçlarına göre ülke genelinde çalışmaları planlanmıştır. 2017'de tamamlanan hizmet alım ihaleleri sonucunda uzman olarak işe alınacaklar belirlenmiş ve 500 kişilik liste oluşturulmuştur" dedi.

"496 SİVİL SİBER SUÇLARLA MÜCADELE UZMANI BİR GECEDE DAİMİ KADROYA GEÇİRİLMİŞTİR"

Taşeron çalışanların kadroya geçirilmeleri sürecinde bu 500 kişinin de kadrolu olması gündeme gelmiş ve kadroya geçirilecek kişilerin belirlenmesi için Süleyman Soylu'nun talimatıyla bir çalışma ekibi oluşturulmuştur. Bu çalışma ekibi kişi listesini belirlemek üzereyken mevcut kişi listesi aniden değiştirilmiş ve ekip çalışmalarına son vermiştir. Bunun üzerine yeni bir komisyon kurulmuş ve 496 sivil siber suçlarla mücadele uzmanı bir gecede daimi kadroya geçirilmiştir."

Emine Gülizar Emecan, Bakan Soylu'ya şu soruları yöneltti:

"-Emniyet içerisinde oluşturulan ilk çalışma ekibinin çalışmaları sırasında Emniyet'ten bakanlığa gönderilen listenin bakanlıkta değiştirildikten sonra yeniden Emniyet'e gönderildiği iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır? İddialar gerçek ise listenin değiştirilme gerekçesi nedir? Listeyi kim hangi gerekçe ile değiştirmiştir?

-Söz konusu kişilerin kadroya geçirilmesi süresinde 'olumsuz' sonuca varan ilk çalışma ekibindeki beş üyenin de Ankara dışına tayin edildikleri ve tayinle birlikte söz konusu beş polis müdürüne almaları gereken 1. sınıf emniyet müdürlüğü rütbesi terfilerinin verilmediği doğru mudur? Talimatlarınız doğrultusunda hareket eden ve kadro alımını gerçekleştiren komisyon üyelerinin terfi ettirildikleri gerçeği yansıtmakta mıdır?

-Söz konusu Siber suçlarla mücadele biriminin tam olarak görev tanımı nedir? Bu birim şahsınızın özel işleri için kullanılmakta mıdır?

-Bu birimdeki kişilerin sosyal medya mecralarında "bot hesaplar üzerinden" tarafınız lehine ve siyasi rakipleriniz aleyhine çalışma yürüttüğü iddiaları gerçeği yansıtmakta mıdır?

-İçişleri Bakanı olarak teşkilat içerisinde görev yapacak böyle bir yapılanmaya ihtiyaç duymanızın gerekçesi nedir?

- KPSS ile alım yapılan ve devletin en önemli birimlerinden biri olan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 3 yıl çalışmak üzere göreve başlatılmasına rağmen bir gecede daimi kadroya geçirilerek kişisel isteklerle alım yapılması hakkında Bakanlığınızın açıklaması nedir?

-Daimi kadroya geçirilen bu kişilerin tarafınıza yakın kişiler olduğu ve daha önceden de bu kişilerle çalıştığınız doğru mudur? Değiştirilen listede daha önce çalıştığınız kişiler var mıdır?

-Söz konusu bu kişilerin içerisinde bilişim uzmanı olan kaç kişi vardır? Kadroya alınan kişiler arasında akrabanız olan kişi ya da kişiler mevcut mudur?"