İmam Halil Konakçı ve Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya üzerinden birbirine girdi - Son Dakika
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İmam Halil Konakçı ve Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya üzerinden birbirine girdi

27.07.2022 13:53

"Sokaklar kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" sözleriyle gündem olan imam Halil Konakçı'ya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Hoca seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden" dedi.

Daha önce de yaptığı açıklamalarla gündem olan imam Halil Konakçı bu kez de kadınları hedef alan sözleriyle tepki çekti. "Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık" gibi ifadeler kullanan Konakçı'ya tepki gösterenler arasında CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yer aldı.

HAKKINDA SORU ÖNERGESİ VERİLMESİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İkili arasındaki gerginlik, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı'nın, hakkında TBMM'ye verilen soru önergesine tepki göstermesiyle başladı. Konakçı, TBMM Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in soru önergesini, "Sahnedeki zaten çıplak olan şarkıcıya 'Hoşumuza gitmedi daha da soyunmalısın' diyen zihniyetin tesettür emrini anlamasını beklemek olmazdı zaten" sözleriyle eleştirdi.

"KABİL'E TEK GİDİŞ UÇAK BİLETİN BENDEN"

İmam Konakçı'nın bu tweetine CHP'li Gürsel Tekin yanıt verdi. Tekin paylaşımında, "Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa" dedi. Tekin sonrasında da konuyla ilgili tweet atmaya devam etti.

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"BURASI BENİM VATANIM, O SIKAR BİRAZ"

Gürsel Tekin'in sözlerine kayıtsız kalamayan Halil Konakçı, şu sözlerle karşılık verdi: "Gürsel Tekin ne sizden ne de tehditlerinizden asla korkmuyorum. Burası benim vatanım, o sıkar biraz. Bu vatanı başı örtülü, yüzü sakallı Müslüman millet kurdu ve kurtardı. Ben son nefese kadar 1000 yıllık dedelerimin mirasına sahip çıkacağım. Sen benim değil, İslam'ın düşmanısın."

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Son Dakika Güncel İmam Halil Konakçı ve Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya üzerinden birbirine girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam Halil Konakçı ve Milletvekili Gürsel Tekin sosyal medya üzerinden birbirine girdi - Son Dakika
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