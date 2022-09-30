Gürsel Tekin: Yap-İşlet-Devret Modeliyle Yapılan Otoyolda Hgs Bakiyeniz Yeterli Değilse Yandınız

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyolda gişelerden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse yandınız. 15'inci günün sonunda geçiş ücretinize yüzde 400 ceza uygulanıyor… Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçin. Hiç mi vicdan yok sizde? Nasıl bir sistem bu? Millet ekmek parası bulamıyor" dedi.

Gürsel Tekin, bugün yaptığı yazılı açıklamada, özel şirketlerin işlettiği otoyol ve köprü geçişleri için zamanında yapılmayan ödemelere yüzde 400 faiz uygulandığı ve bu nedenle çok sayıda vatandaşın mağdur olduğunu belirtti. Tekin, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) işlettiği otoyol ve köprülerden HGS ve OGS bakiyesi yetersiz şekilde geçilse dahi, 15 gün içinde HGS ve OGS hesabına para yatırılınca geçiş ücretinin faizsiz şekilde otomatik tahsil edildiği anımsattı. Özel şirketlerin bunu yapmayarak hemen icra takibi başlatıp buralardan büyük gelirler elde ettiğini vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

"85 MİLYONLUK ÜLKEDE 25 MİLYONLUK İCRA DOSYASI VAR"

"Yap-işlet-devret modeliyle yapılan otoyolda gişelerden geçtikten sonra nakit ödeme yapmadıysanız, HGS bakiyeniz de yeterli değilse yandınız. 15'inci günün sonunda geçiş ücretinize yüzde 400 ceza uygulanıyor. Bu köprülerden ya da yollardan geçerken bazen makine takılabilir, bazen siz unutabilirsiniz. veya bazen Anadolu'dan geliyorsunuz, Anadolu'dan gelenler hasbelkader oradan geçmiş olabilir ve unutabilir, bir bakıyorsunuz kat kat fatura geliyor. Bu düzenlemeler düzgün yapılmamış. 85 milyonluk ülkede 25 milyonluk icra dosyası var. Neredeyse yetişkin nüfusun yüzde 90'ı icralık. Dünyada böyle bir örnek yok. 150 liralık borcunuz, oluyor 2 bin lira. Nedeni şu: Faiz çok yüksek, avukat ve icra masrafı derken fiyat kabarıyor, vatandaş mağdur ediliyor.

"BU HUKUKSUZLUKTAN DERHAL VAZGEÇİN"

Köprü, tünel ve otoyol işletmecileri duyuruyu sağlıklı şekilde yapmadığı için vatandaşlar borcun farkına varmıyor. Çok sayıda mağdur bana ulaştı. Bu hukuksuzluktan derhal vazgeçin. Hiç mi vicdan yok sizde? Nasıl bir sistem bu? Millet ekmek parası bulamıyor."