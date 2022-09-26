Tanal: "Peygamberlerin Kabirlerinin Bulunduğu Bir Beldede 'Kayıp Cami' Hadisesine İlk Defa Şahit Oluyoruz"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin TOKİ'den devraldığı "Sabır Evler" projesinde; ihale dosyasında açıkça yer almasına karşın inşa edilmeyen cami için müteahhide ödeme yapıldığı iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Tanal, "Millet olarak AKP sayesinde kayıp milyar dolarlar meselesine aşinayız. Halen '128 milyar dolar nerede?' sorusunu yöneltiyoruz. Ancak peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu bir beldede 'kayıp cami' hadisesine ilk defa şahit oluyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal; AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin "inanç turizmine katkı" amacıyla TOKİ'den devralıp yürüttüğü "Sabır Evleri" projesinde yer alan caminin inşa edilmediği ancak müteahhide cami için ödeme yapıldığı iddiasını hazırladığı soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.

Tanal; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinin gerekçesinde, şu değerlendirmeleri yaptı:

"TOKİ 86 adet konut, 1 cami inşaatı, altyapı ve çevre düzenlemesi işi için 24.02.2014 tarihinde ihaleye çıkıldı. İşin süresin 09.05.2014 - 01.10.2015 olarak belirlendi. Fakat proje, belirtilen sürede bitirilememiş, yaklaşık 7 yıllık bir gecikme yaşanmıştır. TOKİ'nin, ihaleyi alan firma ya da firmalar aracılığıyla yapımını sürdürdüğü Viranşehir Eyyüp Nebi 86 konut projesi, 2022 yılında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından devralınmış ve TOKİ'nin konut ve cami projesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nce 'Eyyüp Nebi Sabır Evleri' projesine dönüştürülmüştür.

TOKİ'nin 'Şanlıurfa İli Viranşehir İlçesi Eyyüpnebi 86 Adet Konut, 1 Adet Cami İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi' başlıklı ihalesinde açıkça belirtilmesine rağmen caminin inşa edilmediği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne sadece 86 konutun devredildiği tespit edilmiştir."

Tanal, iddialara ilişkin Bakan Murat Kurum'a şu soruları yöneltti:

-Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi" başlıklı projenin ihalesinde açıkta belirtilmesine rağmen cami inşaatı neden eksik bırakılmıştır? TOKİ'nin ihalesini kazanan inşaat firması ya da inşaat firmaları, projede yer almasına rağmen camiyi hangi gerekçeyle inşa etmemiştir? Yapılmayan cami inşaatı için firma ya da firmalara herhangi bir ödeme yapılmış mıdır?

-Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi'nde ihale şartnamesine uymayarak camiyi inşa etmeyen inşaat firması ya da inşaat firmalarına, cami inşa edilmiş gibi değerlendirilerek, hakediş ödemesi yapılmış mıdır? Şayet yapılmışsa cami yapım bedeli olarak kaç TL ödenmiştir? İnşa edilmeyen cami için özel firma ya da firmalara hakediş ödemesi yapanlar hakkında soruşturma başlatılacak mıdır?

-Projenin "Sabır Evleri" adıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne devri protokolü metninde 86 konutla birlikte camiye de yer verilmekte midir? Caminin de dahil olduğu Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi 86 Adet Konut Projesi için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'yle yapılan anlaşmanın detayı nedir?

"'KAYIP CAMİ' HADİSESİNE İLK DEFA ŞAHİT OLUYORUZ"

Tanal'ın, iddialarla ilgili yazılı açıklaması ise şöyle:

"Millet olarak AKP sayesinde kayıp milyar dolarlar meselesine aşinayız. Halen '128 milyar dolar nerede?' sorusunu yöneltiyoruz. Ancak peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu bir beldede 'kayıp cami' hadisesine ilk defa şahit oluyoruz. Artık '128 milyar dolar nerede?' sorusunun devamında 'Şanlıurfa Eyyüp Nebi Beldesi'ndeki cami nerede?' sorusunu soracağız.

"HER BİRİM YETKİLİSİ SORUMLULUĞU ÜSTÜNDEN ATTI"

'Kayıp cami' meselesinin açıklığa kavuşması için hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni hem de TOKİ'yi aradık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, konuya açıklık getirmeden sorumluluğu TOKİ'ye attı. TOKİ'de ise aramadığımız birim kalmadı. Ancak her birim yetkilisi sorumluluğu üstünden attı. 'Araştırıp döneceğiz' dediler fakat günler geçti, dönmediler. Son olarak soru önergesi sunduk. Şimdi köşeye sıkışınca şöyle bir uyanıklığa başvurabilirler. 'Eyyüp Nebi Camii'ni yaptık' diyeceklerdir. Yemezler! Eyyüp Nebi Camii'nin yapımına TOKİ'nin 'Sabır Evleri'ne dönüştürülen projesinden çok öncesinde, eski Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi döneminde başlanıldı. Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Viranşehir Belediyesi işbirliğinde, ortak para verilerek Eyyüp Nebi Camii inşaatına başlanıldı. Yani halen tam olarak faaliyete geçmeyen Eyyüp Nebi Camii'nin TOKİ'yle, 'Sabır Evleri'yle uzaktan yakından bir ilgisi yoktur.

"SABIR EVLERİ MESELESİNDE SİS PERDESİ ARALANMALIDIR"

TOKİ'nin 7 yılda tamamlanamayan ve sonrasında 'Sabır Evleri' adı altında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin devraldığı 86 konut ve cami projesinde ihaleyi alan inşaat firmalarından birinin sahibi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı ile AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'nın kardeşi Mehmet Hanif Kırıkçı. Durup dururken 'Sabır Evleri' projesi için 'Müteahhidi kurtarma operasyonu' demedik ve bu kapsamda soru önergesi hazırlamadık. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin, TOKİ'nin çıkmazdaki projesini 'Sabır Evleri' diye devralması, TOKİ'den paralarını alamayan Kırıkçı'lara yaradı. Resmiyette bir ortaklığı olmasa dahi Eyyüp Nebi'de herkes, 'Sabır Evleri' projesini AKP Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı'yla ilişkilendiriyor. Zaten kardeşi, TOKİ'nin müteahhidiydi. Şimdi işin içine 'kayıp cami' de girdi. Bakan Murat Kurum'dan farklı tarihlerde sunduğumuz 2 soru önergesine açık şekilde cevap vermesini talep ediyoruz. Sabır Evleri meselesinde sis perdesi aralanmalıdır. Sorumlulardan hesap sorulmalıdır."