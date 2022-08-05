Mahmut Tanal: "Kuveyt Emiri'nin 5 Milyon Dolar Hibesi ile Siverek'te Yapılan Su Projesi Çöktü" - Son Dakika
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Mahmut Tanal: "Kuveyt Emiri'nin 5 Milyon Dolar Hibesi ile Siverek'te Yapılan Su Projesi Çöktü"

05.08.2022 13:43
Mahmut Tanal: "Kuveyt Emiri'nin 5 Milyon Dolar Hibesi ile Siverek'te Yapılan Su Projesi Çöktü"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Devlet Nişanı verdiği Kuveyt Emiri el Sabah’ın hibe ettiği 5 milyon dolarla Siverek’e yapılan içme suyu projesinin çöktüğünü öne sürdü. Tanal, Şanlıurfa ve Mardin’de günlük 8 saati bulan elektrik kesintisinin pamuk ve mısır üreticisini zor durumda bıraktığını belirterek Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye (DEDAŞ) de tepki gösterdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Nişanı verdiği Kuveyt Emiri el Sabah'ın hibe ettiği 5 milyon dolarla Siverek'e yapılan içme suyu projesinin çöktüğünü öne sürdü. Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'de günlük 8 saati bulan elektrik kesintisinin pamuk ve mısır üreticisini zor durumda bıraktığını belirterek Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (DEDAŞ) de tepki gösterdi.

Mahmut Tanal, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı 16 kırsal mahallesinin içme suyu sorununun çözülmesi maksadıyla 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah'ın AKP'li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne hibe ettiği 5 milyon dolarla hayata geçirilen Gedik İçme Suyu Projesi'nin çöktüğünü savundu.

Twitter hesabından fotoğraflarla birlikte açıklama yayınlayan Mahmut Tanal, şu noktalara dikkat çekti:

"EMİR EL SABAH HAZRETLERİ, ALDIN NİŞANI, VERDİN ŞANLIURFA İÇİN HİBEYİ AMA"

"Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah, Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de Saray'da ağırlandı. Atatürk silueti ve T.C. ibaresinin çıkarıldığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı'nın verildiği Kuveyt Emiri, Erdoğan'ın bu 'jestine' karşılık Şanlıurfa'nın altyapısı için 5 milyon dolar hibe etti. Kuveyt Arap Kalkınma Fonu aracılığıyla sağlanan hibe desteğiyle ilgili Erdoğan'ın hazır bulunduğu törende, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile dönemin Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi arasında hibe sözleşmesi imzalandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kuveyt'ten gelen bu 5 milyon dolarlık hibeyle Siverek ilçesinin 16 kırsal mahallesinin içme suyu sorununa yönelik Gedik İçme Suyu Projesi'ni başlattı.

"ŞU AN İÇİN EŞEKLERLE, TANKERLERLE HEMŞERİLERİM, SU İHTİYACINI GİDERİYOR."

Proje tamamlanınca ilgili mahallelerde haneler suya kavuştu. Ancak hemşerilerimin su sevinci kısa sürdü. Sonradan Siverek Gedik İçme Suyu Projesi hattına, planlamanın dışına çıkılarak yapılan fiziki müdahalelerle proje çöktü! Vanalar aracılığıyla suyun ulaşmadığı mahalleler tekrar suya hasret kaldı. Yeniden ilkel yöntemlerle su arayışına girildi. Şu an için eşeklerle, tankerlerle hemşerilerim, su ihtiyacını gideriyor."

"BİZİ DÜNYAYA REZİL EDİYORLAR, BELEDİYE BAŞKANI BEYAZGÜL'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

AKP iktidarı ve belediyeleri, bizleri Kuveyt karşısında da mahcup duruma düşürdü. Bizleri Batı'dan Doğu'ya tüm dünyaya rezil ediyorlar! 'Siverek'in su sorununu çözeceğiz' denilerek Kuveyt'ten aldıkları 5 milyon dolar resmen çöpe gitmiş oldu. Bu bir skandaldır! Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bu duruma düşürenlerden hesap sorulmalıdır. Kuveyt Devleti'ni de sözleşmeyle verdikleri 5 milyon doların amacına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını takip etmeye davet ediyoruz. Şu anki Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve ekibinden açıklama bekliyoruz."

Tanal, Şanlıurfa ve Mardin'de günlük 8 saati bulan elektrik kesintisinin pamuk ve mısır üreticisini zor durumda bıraktığını ve vatandaşların mağdur olduğuna da dikkat çekti ve DEDAŞ'a sert tepki gösterdi. Çiftçinin emeğinin boşa gitmek üzere olduğu uyarısı yapan Tanal'ın açıklaması şöyle:

"ACİLEN DEDAŞ'A MÜDAHALE EDİLMELİ"

"Aslında ülke olarak milli servetimiz heba oluyor. Dünyada gıda krizi yaşanıyor. Üretimi daha çok teşvik etmemiz gerekirken, DEDAŞ eliyle pamuk ve mısır tarlaları kurutuluyor. Azıcık ayçiçek yağı için savaş halindeki Ukrayna'ya avuç açan iktidarın sırtını sıvazladığı, arkasında durduğu, keyfi kararlarını teşvik ettiği DEDAŞ ne yapmaya çalışıyor? Acilen devletin yetkili kurumlarının DEDAŞ'a müdahale etmesi gerekiyor. Biraz daha gecikme yaşanırsa Şanlıurfa ve Mardin'de pamuk ve mısır diye bir şey kalmayacak."

"Bize gelen şikayetlerin haddi hesabı yok. Karanlıkta kalan, buzdolabındaki yiyecekleri bozulan, elektronik cihazları çalışmayan vatandaşlar, günlük oksijen cihazı vb. sağlıkla ilgili cihazları kullanmak zorunda olan hastalar, iktidarın DEDAŞ'ın bu keyfi uygulamalarına dur demesini bekliyor."

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Kaynak: ANKA

Mahmut Tanal, Şanlıurfa, Kuveyt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal: 'Kuveyt Emiri'nin 5 Milyon Dolar Hibesi ile Siverek'te Yapılan Su Projesi Çöktü' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Tanal: "Kuveyt Emiri'nin 5 Milyon Dolar Hibesi ile Siverek'te Yapılan Su Projesi Çöktü" - Son Dakika
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