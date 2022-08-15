Mahmut Tanal: "Meb'in Belirlediği Süreç Tamamlanmadan Mülakat Sonuçlarının İlan Edilmesi Skandaldır"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Daha sözlü sınav sonuç takvimi dolmadan bir öğretmen adayına, 'Tercih yapmaya hak kazanamadınız' şeklinde sözlü sınav sonucu bildirildi. Şanlıurfa özelindeki iddiaya göre adaylar, 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren sözlü sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Mülakatlar Ağustos'un 13'üne kadar devam ederken, Ağustos'un 10'unda sonuç açıklanması ne anlama geliyor? MEB'in belirlediği süreç tamamlanmadan mülakat sonuçlarının erkenden ilan edilmesi skandaldır" açıklamasında bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da sözleşmeli öğretmen atamalarında mülakat süreci devam ederken bazı adaylara 'Tercih yapmaya hak kazanamadınız' şeklinde sözlü sınav sonucu bildirildiğine dair iddiaları gündeme getirdi. Tanal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına dair ilan ettiği takvime göre sözlü sınav, yani mülakat, 01-13/08/2022 tarihleri arasında yapıldı. Sözlü sınav sonuçları ise 16 Ağustos 2022 tarihinde açıklanıyor. Ancak Urfa'dan bize gelen ihbar, hayli dikkat çekici. Daha sözlü sınav sonuç takvimi dolmadan bir öğretmen adayına, 'Tercih yapmaya hak kazanamadınız' şeklinde sözlü sınav sonucu bildirildi. Şanlıurfa özelindeki iddiaya göre adaylar, 10 Ağustos 2022 tarihinden itibaren sözlü sınav sonuçlarını görüntülemeye başladı. Mülakatlar Ağustos'un 13'üne kadar devam ederken, Ağustos'un 10'unda sonuç açıklanması ne anlama geliyor?

"ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ACİLEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

MEB'in belirlediği süreç tamamlanmadan mülakat sonuçlarının erkenden ilan edilmesi skandaldır. Şanlıurfa'daki sözleşmeli öğretmen alımlarında sözlü sınavda birilerine torpil mi yapıldı? Ortada bir kayırmacılık mı var? Resmi takvime göre sonuçlar açıklanmadan kimin kazandığı, kimin kazanamadığı nasıl belli oluyor? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden acilen açıklama bekliyoruz!"