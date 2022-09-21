Mahmut Tanal'dan Bakan Kasapoğlu'na: "Halihazırda Kamu Yararına Çalışan Dernekler ile Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara Ait Yükseköğretim Yurdu...

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, devlet yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerinin, kamu yararı statüsündeki dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar aracılığıyla cemaat yurtlarına yönlendirildiği iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Tanal, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, "Halihazırda 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü elde eden dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim yurdu sayısı kaçtır? Söz konusu yurtlar hangi illerdedir" diye sordu.

Mahmut Tanal, devlet yurtlarına yerleşemeyen üniversite öğrencilerinin, kamu yararı statüsündeki dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıflar aracılığıyla cemaat yurtlarına yönlendirildiği iddiasına ilişkin, Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Mahmut Tanal, Bakan Kasapoğlu'na şu soruları yöneltti:

"Halihazırda 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü elde eden dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim yurdu sayısı kaçtır? Söz konusu yurtlar hangi illerdedir? 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında 'kamu yararına çalışan dernek' statüsündeki dernek ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların yurtlarına kayıt yaptıran üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla aylık ödenecek nakdi destek miktarı kaç TL'dir? Söz konusu nakdi destek, doğrudan öğrencilerin kendi şahsi hesaplarına mı, yoksa barındıkları yurtların ait olduğu dernek ve vakıfların hesaplarına mı yatmaktadır? Şayet doğru ise bu durum, devletin yurt, barınma ihtiyacını karşılamadığı öğrencilerin cemaat yurtlarına yönlendirilmesi anlamına gelmiyor mu?"

Tanal, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada ise şunları kaydetti:

"ÖĞRENCİLERE YURT TEMİNİ, YURT DESTEĞİ ADI ALTINDA ASLINDA CEMAATLERİ BESLİYORLAR"

"'Kamu yararına çalışan dernek' statüsü elde eden dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflara ait yükseköğretim yurtları var. Bu dernek ve vakıfların yurtlarına kayıt yaptıran öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu aracılığıyla para ödeniyor. Geçtiğimiz dönem öğrencilerin hesabına bin 50 TL yatırılıyordu. Bu dönem için ödenecek paranın 2 bin lira olması bekleniyor. Türkiye'nin her yerinde yurt açan ilgili dernek ve vakıfların birçoğunun cemaatlerle bağlantılı olduğu sır değil. Ensar'cıları, İlim Yayma'cıları, İhlas'çıları ve diğerlerini herkes biliyor. Öğrenciler, Bakanlığın hesaplarına yatırdığı parayı, üstüne biraz daha ekleyerek yurtlarında kaldıkları dernek ve vakıflara yurt ücreti olarak geri veriyor. Öğrencilere yurt temini, yurt desteği adı altında aslında cemaatleri besliyorlar. Asıl amaç, öğrencilere maddi destekte bulunmak değil, öğrenciler üzerinden cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıfları ekonomik anlamda güçlendirmektir.

Öğrenciyi devlet yurdunda barındırma konusundaki sorumluluğunu yerine getirmeyen iktidar, ayrım yapmaksızın, hiçbir şart koşmaksızın açıkta kalan tüm öğrencilere barınma ücreti vermelidir. Ödeme yapılırken dernek ve vakıfların yurduna yerleşme şartı dayatılmamalıdır. Tek kriter olarak öğrenci olunmasına ve maddi durumun kötü olunmasına bakılmalıdır.

Üniversiteye giden öğrenciye KYK yurdunda yer temin etmek, açıkta bırakmamak devletin görevidir. İktidar, yeterince devlet yurdu inşa etmek yerine, cemaatlerle bağlantılı dernek ve vakıflara ait yurtların önünü açıyor ve güçlendiriyor. Devletten 2 bin lira barınma desteği almak için mecburen cemaat yurtlarına yönelen öğrenciler, yarın söz konusu cemaatlerle AKP'nin arası bozulduğunda, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklardır. FETÖ olayında bunu yaşadık. Ders alınmıyor. AKP ve birtakım cemaatler birbirini besliyor. CHP iktidarında öğrencilerimizin barınma sorununu çözeceğiz."