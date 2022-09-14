Mahmut Tanal: Dün Ziyaret Ettiğimiz Doruç İlköğretim Okulu, Jandarma Tarafından Deyim Yerindeyse Basıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Mahmut Tanal: Dün Ziyaret Ettiğimiz Doruç İlköğretim Okulu, Jandarma Tarafından Deyim Yerindeyse Basıldı

14.09.2022 15:10
Mahmut Tanal: Dün Ziyaret Ettiğimiz Doruç İlköğretim Okulu, Jandarma Tarafından Deyim Yerindeyse Basıldı

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, “Dün ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından deyim yerindeyse basıldı! Milli Eğitim Müdürlüğü, köylülerin fotoğraf çekimini engellemek için okula asker çağırdı. Çocuk Koruma Kanunu’na göre, çocukların yanında üniformalı, silahlı askerin, polisin bulunması suçtur” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Dün ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından deyim yerindeyse basıldı! Milli Eğitim Müdürlüğü, köylülerin fotoğraf çekimini engellemek için okula asker çağırdı. Çocuk Koruma Kanunu'na göre, çocukların yanında üniformalı, silahlı askerin, polisin bulunması suçtur" açıklamasını yaptı.

Mahmut Tanal, dün Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Doruç İlköğretim Okulu'nu ziyaret etmiş ve okulun eğitime elverişli olmadığını belirtmişti. Tanal, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okuldan görüntü alınmaması için bugün okula jandarma çağırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Tanal, şu açıklamayı yaptı:

"DÜN ZİYARET ETTİĞİMİZ ŞANLIURFA HARRAN DORUÇ İLKÖĞRETİM OKULU, JANDARMA TARAFINDAN DEYİM YERİNDEYSE BASILDI"

"Dün ziyaret ettiğimiz Şanlıurfa Harran Doruç İlköğretim Okulu, jandarma tarafından deyim yerindeyse basıldı! Milli Eğitim Müdürlüğü, köylülerin fotoğraf çekimini engellemek için okula asker çağırdı. Çocuk Koruma Kanunu'na göre, çocukların yanında üniformalı, silahlı askerin, polisin bulunması suçtur. Bir çocuk karakola götürüldüğü zaman dahi eşlik eden asker ve polisler sivil olur. Şanlıurfa İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, kendi hizmet kusurlarını örtmek için ilkokula silahlı asker yığdı! Bu durum, minik öğrencilerde ömür boyu travmaya yol açacaktır. Çocuğun psikolojisini düşünmüyorlar. Tek düşündükleri, koltukları. Hiç mi pedagoji eğitimi almadınız?

"ÖĞRENCİLERE DERS VERMESİ GEREKEN ÖĞRETMENLER, ELLERİNDE KÜREKLE OKUL ÇEVRESİNİ TEMİZLEDİ"

Neden mi jandarmayı çağırdılar?  Çünkü dünkü ziyaretimizde okulun içler acısı halini tüm Türkiye'ye gösterdik. İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, panikle etrafı 'makyajlamaya' başladı. Bu sabah Doruç Köyü Doruç İlköğretim Okulu'nda, eğitim saatinde sınıfta ellerinde kalemle öğrencilere ders vermesi gereken öğretmenler, ellerinde kürekle okul çevresini temizledi. Köylüler fotoğraf çekince, görüntü alınmasını engellemek maksadıyla jandarma getirildi. Okulun içerisine de kimse alınmıyor."

NE OLMUŞTU

CHP'li Tanal, dün Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bulunan Doruç İlköğretim Okulu'nu ziyaret etmiş ve eğitime el verişli olmadığını belirtmişti. Bugün, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahmut Tanal'ı da etiketleyerek, "Harran Doruç İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden İl Müdürümüz Fevzi Kurt, eğitim-öğretimin aksamadan yürütüldüğü okulumuzda öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya geldi ve planlama, ders kitapları ve fiziki koşulları iyileştirme anlamında öğretmenlerimizin yanında olduğunu belirtti" mesajıyla fotoğraf paylaşmıştı.

Tanal da İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün paylaşımını alıntıladı ve "Masal anlatmayı bırak Müdür Bey! Sizce burası bir eğitim yuvası mı? Urfa Harran Doruç İlköğretim Okulu'ndaki bazı görüntüleri sansürlemek zorunda kaldık. Bizim dünkü ziyaretimizin ardından gidip panikle temizliğe başlamışsınız" notu ile okuldan video paylaştı.

YORUMLAR
500
Mahmut Tanal, Şanlıurfa Yeşilyurt Köyünde Taşımalı Eğitim Sorununa Dikkat Çekti: '150'ye Yakın Öğrenci Okula Gidemiyor' Mahmut Tanal, Şanlıurfa Yeşilyurt Köyünde Taşımalı Eğitim Sorununa Dikkat Çekti: '150'ye Yakın Öğrenci Okula Gidemiyor' Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu Şanlıurfa'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni 3 gün sonra bulundu
Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mahmut Tanal, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Tanal: Dün Ziyaret Ettiğimiz Doruç İlköğretim Okulu, Jandarma Tarafından Deyim Yerindeyse Basıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:37:51. #1.13#
SON DAKİKA: Mahmut Tanal: Dün Ziyaret Ettiğimiz Doruç İlköğretim Okulu, Jandarma Tarafından Deyim Yerindeyse Basıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement