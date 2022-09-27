Şanlıurfa'nın Uluağaç Köyünde Öğrenciler, Komşu Köydeki Okula Yürüyerek Gidip Geliyor: "İki Yıldır Servisimiz Yok. Kışın Çok Zorlanıyoruz.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Uluağaç köyündeki öğrencilerin komşu köydeki okula yürüyerek gitmek zorunda kaldığını belirterek bir video yayınladı. Tanal'ın yayınladığı videoda, bir öğrenci, "İki yıldır servisimiz yok, yürüyerek gidip geliyoruz. Biz, kışın çok zorlanıyoruz. Çamurlu yollardan dolayı derslerimize çok geç kalıyoruz. Yetkililerden bize servis çıkartmasını istiyoruz" dedi.

Mahmut Tanal, bugün sosyal medya hesabında, "Şanlıurfa Harran Uluağaç köyündeki öğrenciler, komşu köydeki Balkır İlk/Orta Okulu'na yürüyerek gitmek zorunda kalıyor. Kimi kendi imkanıyla, motor tepesinde riskli şekilde okula ulaşmaya çalışıyor. Okul servisi yok. Eğitim hakkı devlet eliyle engelleniyor. 'Eğitimde çağ atladık' diyen iktidar temsilcilerini, kavurmacıları gören var mı" mesajıyla bir video yayınladı.

Tanal'ın yayınladığı videoda, bir öğrenci, yetkililere seslenerek şunları söyledi:

"Biz, Balkır Ortaokulu'nda eğitim görüyoruz. İki yıldır servisimiz yok, yürüyerek gidip geliyoruz. Biz, kışın çok zorlanıyoruz. Çamurlu yollardan dolayı derslerimize çok geç kalıyoruz. Yetkililerden bize servis çıkartmasını istiyoruz."