Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İçme Suyu Sorunu Yaşanan Çukurca Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İçme Suyu Sorunu Yaşanan Çukurca Köyünü Ziyaret Etti

11.09.2022 20:03
Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İçme Suyu Sorunu Yaşanan Çukurca Köyünü Ziyaret Etti

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Çukurca köyünde içme suyu sorunu yaşayan yurttaşları ziyaret etti. Köylülerin su aldığı kuyudan ayakkabı gibi cisimler çıktığı görülürken yurttaşlar, kuyu suyundan hastalık bulaştığını öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çukurca köyünde içme suyu sorunu yaşayan yurttaşları ziyaret etti. Köylülerin su aldığı kuyudan ayakkabı gibi cisimler çıktığı görülürken yurttaşlar, kuyu suyundan hastalık bulaştığını öne sürdü.

Mahmut Tanal, Siverek'e bağlı Çukurca köyüne giderek yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan köylülerle dertleşti. Tanal, evlerindeki musluklardan yaz aylarında su akmayan köylülerin birkaç kilometre uzaklıktaki kuyulardan hayvanlarla su taşımasına tanıklık etti.

Bir köylü, yaşadıkları su sorununu anlatırken, "Evlerin yanında kuyular var, fakat kuyular temiz değil. Bu yüzden eşek ile gidip su taşıyıp geliyoruz" dedi. Tanal, köylülerle kuyuya su çekmeye gitti, kuyudan ayakkabı gibi birçok cisim çıktığı görüldü.

Tanal'ın "Bu suyu hiç kimse gelip denetlemiyor mu" sorusuna bir köylü, "Kimse yüzümüze bakmıyor" yanıtını verdi. Tanal'ın ziyareti sırasında bir çocuğun gözüne kuyu suyu yüzünden hastalık bulaştığının öne sürüldü.  Bir köyle, "Bu su kışın geliyor, yazın gelmiyor, bunun cevabını verebilirler mi bize" diyerek devlet yetkililerine seslendi. Tanal, çocuklara, "Okulunuzda musluklarda su akıyor mu" diye sordu. Çocuklar, "Hayır akmıyor, ellerimizi yıkayamıyoruz" diye yanıt verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İçme Suyu Sorunu Yaşanan Çukurca Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da İçme Suyu Sorunu Yaşanan Çukurca Köyünü Ziyaret Etti - Son Dakika
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