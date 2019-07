CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Açıklaması

CHP İstanbul AK Parti 'nin 17 yılın sonunda, kendisinin ortaya koyduğu ekonomik hedeflerin çok gerisinde olduğunu belirterek, "2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı. On Birinci Kalkınma Planı'nda ise kişi başına milli gelir 12 bin 484 dolar olarak bildiriliyor." dedi.Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin 2019 yılında neredeyse hiç çalışmadığını savundu.On Birinci Kalkınma Planı'nın da aralarında bulunduğu bazı düzenlemelerin kısa bir çalışma takvimine sıkıştırıldığını ifade eden Bekaroğlu, AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana 2023 hedeflerini saydığını ancak söz konusu planda hedeflerin çok gerilediğini belirtti.CHP'li Bekaroğlu, şunları kaydetti:"Komisyonda pazartesi gününden itibaren Kalkınma Planı görüşülecek. Sanırım Perşembe günü Genel Kurula gelecek. 2023'te kişi başına geliri 25 bin dolara ulaştırmayı hedefliyorlardı. 500 milyar dolar ihracat hedefi vardı. On Birinci Kalkınma Planı'nda ise kişi başına milli gelir 12 bin 484 dolar olarak bildiriliyor. Bırakın 2023 hedeflerini, Onuncu Kalkınma Planı hedefi olan 15 bin 996 doların da altında 2023 hedefi belirlenmiş. AK Parti, 17 yılın sonunda, kendisinin ortaya koyduğu ekonomik hedeflerin çok çok gerisinde. Niye böyle oldu? Petrol çıkarmadıysanız, gökten yağmamışsa, akşamdan sabaha ağaçlar altın olmuyorsa, serbest piyasa ekonomisinin gereklerini yapacaksınız ki bu hedefler gerçekleşsin. Dünyada işler iyi gidiyor. Dolar her yerde düşüyor, Türkiye 'de yükseliyor. Çünkü Cumhurbaşkanı kurallara uymadan Merkez Bankası Başkanı'nı görevden aldı."Bekaroğlu, "ekonomik hedeflerin, Meclis devre dışı bırakıldığı ve demokrasi yok sayıldığı için gerçekleşmediğini" de ileri sürdü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a "Meclis'i görmezden geldiklerini" belirttiği bir mektup gönderdiğini bildiren Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a Varlık Fonu'na ilişkin sorular yönelttiğini anlattı.Oktay'ın cevabında, Fon'un mevzuatında yer alan bir paragrafa yer verdiğini ifade eden Bekaroğlu, bu cevabın, milletvekillerini ve Meclisi yok saymak anlamını taşıdığını iddia etti. CHP'li Bekaroğlu, "Sayın Fuat Oktay'a hatırlatırım; bu Meclis Kurtuluş Savaşı'nda kurulmuştur. Bu millet bu Meclisten asla vazgeçmez. Millet bunlara had bildirmeye başladı. Milleti küçük görmenin bedelini son seçimde ödediler. Sayın Fuat Oktay kendini hala bürokrasinin tepesinde görüyor, milletvekiline had bildiriyor. Kenan Evren de böyle davranıyor. Fuat Oktay da böyle davranıyor Kenan Evren gibi. Bakalım seçilmiş Cumhurbaşkanı, mektubuma ne cevap verecek?" ifadelerini kullandı.