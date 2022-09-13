Mehmet Bekaroğlu'ndan Fuat Oktay'a 'Karaca ve Taranoğlu' Sorusu: "Söz Konusu Haber, İddia ve Yorumlar Doğru Mudur?"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, AKP MKYK üyesi ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur? Sayın Cumhurbaşkanının kendisine direkt olarak bağlı çalışan bu şahıslarla ilgili iddia, itham ve haberler konusundaki fikri kamuoyunca merak edilmesine karşın Cumhurbaşkanlığı makamının bu konudaki suskunluğunun nedeni nedir" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Bekaroğlu, önergesinde şunları belirtti:

"Son günlerde yazılı, sözlü ve görsel medyada; Marka Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nda tahsisli ve bedelli sermaye artırım işlemleriyle ilgili olarak anılan kurum nezdinde para ve komisyon karşılığı gerekli iş takibi işlemleri ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve AKP MKYK üyesi, AKP Yerel Yönetimlerden Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun isimlerinin yer aldığı, iddia, haber ve yorumlar yer almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP MKYK üyeliği AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca mevcut görevlerden 30.08.2022 tarihi itibarıyla istifa suretiyle ayrıldığını kamuoyuna açıklamış bulunmaktadır. Yine medyada Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun da istifa ettiği, mevcut görevinden ayrılmak zorunda kaldığı veya görevden alındığı yönünde haberlere yer verilmektedir."

Bekaroğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a şu soruları yöneltti:

"-Söz konusu haber, iddia ve yorumlar doğru mudur?

-Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AKP MKYK üyesi ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'nın söz konusu iddia ve yorumların medyada yoğun olarak yer almasından sonraki istifası Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş midir? Bu konuda neden bir Cumhurbaşkanlığı açıklaması yapılmamıştır?

-Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu halen Cumhurbaşkanı Danışmanlığı görevini yürütmekte midir? Kendisi istifa etmiş midir? veya görevinden alınmış mıdır? Bu konuda da neden bir Cumhurbaşkanlığı açıklaması yapılmamıştır?

-Sayın Cumhurbaşkanının kendisine direkt olarak bağlı çalışan bu şahıslarla ilgili iddia, itham ve haberler konusundaki fikri kamuoyunca merak edilmesine karşın Cumhurbaşkanlığı makamının bu konudaki suskunluğunun nedeni nedir? Sn. Cumhurbaşkanı bu iddialarla ilgili olarak bilgilendirilmemiş midir?

-Medyada yer alan iddiaların doğru olup olmadığı konusunda adı geçen şahıslar Korkmaz Karaca ve Serkan Taranoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı bünyesinde herhangi bir araştırma, inceleme ve soruşturma başlatılmış mıdır?

-Böyle bir çalışma başlatılmamış ise Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adı geçen kişiler hakkında gerekli araştırma inceleme ve soruşturma yapmak üzere başta Devlet Denetleme Kurulu'nu, diğer denetim ve yargı organlarını harekete geçirmeyi düşünmekte midir?

-Bazı iddiaların doğru olup olmadığının araştırılması amacıyla söz konusu olaylarda isimleri geçen Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu'nun kendileri eşleri ve velayetleri altındaki çocukları hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca herhangi bir inceleme ve soruşturma yaptıracak mısınız?

-Adı geçen şahıslar Cumhurbaşkanlığı'ndaki söz konusu görevleri süresince özel sektörde iş takipçiliği, danışmanlık vb adlarla herhangi bir kazanç getirici faaliyette bulunmuşlar mıdır? Bu konunun da araştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi incelemesi ile ilgili birimlerini, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nu (MASAK) harekete geçirmeyi düşünüyor musunuz?

-Sayın Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı'ndaki bazı danışmanlık ve politika kurulu üyeliklerine atama yaparken hangi kriterleri esas almaktadır? Bu kadrolara atama yapılmadan önce adayların özgeçmişi ve geçmiş dönem faaliyetleri hakkında bir araştırma veya güvenlik soruşturması yaptırılmakta mıdır? Bu konuda nesnel ve objektif ölçütlerin saptanması için herhangi bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?

-06.09.2022 tarihi itibarıyla "Cumhurbaşkanı Danışmanı", Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanı", Cumhurbaşkanlığı Kurul Üyesi" vb kadrolarda toplam kaç kişi Cumhurbaşkanlığı'nda istihdam olunmaktadır? Bunlara 2018 Temmuz ayından itibaren ücret, harcırah, konaklama gideri, toplantı ücreti, vb adlarla yapılan ödeme miktarı nedir? Bunların kişi ve yıl bazında ayrıntılı dökümü nedir?"