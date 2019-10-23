CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Açıklaması

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye ile Rusya arasında dün imzalanan Suriye'ye yönelik mutabakata ilişkin, "Kürt meselesi, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde imzalanan bu mutabakatla bölgenin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır." dedi.

Tanrıkulu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirme ve eleştirilerde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'nın tutuklandığını, yerine kayyum atandığını hatırlatan Tanrıkulu, bu durumun Suriye'deki gelişmelerden bağımsız olarak değerlendirilemeyeceğini savundu.

Tanrıkulu, Türkiye'nin "kayyum" uygulamasına, parlamentonun onay vermediğini, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Kanun Hükmünde Kararname ile getirildiğini belirtti.

O dönemde 90'dan fazla belediye başkanının görevden alındığını anlatan Tanrıkulu, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ise 3 büyükşehir, 1 il ve 9 ilçe belediye başkanı olmak üzere, 13 belediyeye kayyum atandığını bildirdi.

Tutuklanan belediye başkanlarının bazılarını şahsen tanıdığını ifade eden Tanrıkulu, bu kişilerin düzmece delillerle tutuklandıklarını ileri sürdü. Tanrıkulu, "Bu, bir zulüm politikasıdır. Halkın iradesini yok saymaktır. Seçilmiş belediye başkanlarına yapılan bu zulum, aynı zamanda Kürtlerin iradelerine, seçme ve seçilme haklarına yapılmış bir sivil darbedir." diye konuştu.

Selçuk Mızraklı'ya belediyeye ilişkin tek bir soru sorulmadığını, hukuk dışı yöntemlerle tutuklandığını öne süren Tanrıkulu, şöyle devam etti:

"Bir tanesi benim de kurucu üyesi olduğum, Sarmaşık Gıda Bankası Derneği'nin başkanlığını yapmak, kurucusu olmak. Kurulduğu dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı, ki o zaman AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'dur. Kendisi de Selçuk Mızraklı ve benim gibi bu derneğin kurucu üyesidir. Yoksullara yardım amaçlı bir dernekti, onun başkanlığını yapmış ve kurucu üyesi olması, tutuklama gerekçesi olarak gösterilmiş. Başka bir neden ise bir itirafçının beyanı. Ben bir avukatım. Bu tezgahın nasıl olduğunu çok iyi bilirim."

"Mızraklı'ya itirafçı aracılığıyla tezgah kurulduğunu" iddia eden Tanrıkulu, "Bu tezgaha AK Parti'nin siyasi iradesi neden, yargı alet olmuştur." ifadesini kullandı.

Kayyum uygulamasına, Kürt kökenli olmayan vatandaşların sessiz kaldığını savunan Tanrıkulu, "Kürtlerin yaşadığı bir bölgede hukuksuzluk var ve hepimiz kulağımızın üstüne yatmışız, gözlerimizi kapatmışız, görmezlikten geliyoruz. Sessiz kalmak, daha büyük ihlallerin ve hareketlerin de habercisidir." diye konuştu.

"8 yıl sonra Esed rejimiyle iş birliği noktasına geldi"

Türkiye ile Rusya arasında imzalanan mutabakata ilişkin de Tanrıkulu, "Ateşkesin olması, silahların susması iyi bir şeydir. Ama Türkiye'nin Kürt meselesi olduğu yerde duruyor. Kürt meselesi, 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde imzalanan bu mutabakatla bölgenin sorunu olmaktan çıkmış, uluslararası bir boyut kazanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Savaşa karşı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "AK Parti'nin, ağır bedeller ödendikten 8 yıl sonra Esed rejimiyle iş birliği noktasına geldiğini" iddia etti.