CHP'li Tanrıkulu, Çetin Doğan'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Yaşları İtibariyle Bu Tutukluların Cezaevinde Kalması Hem Kötü Muamele ve İşkence Yasağı... - Son Dakika
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CHP'li Tanrıkulu, Çetin Doğan'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Yaşları İtibariyle Bu Tutukluların Cezaevinde Kalması Hem Kötü Muamele ve İşkence Yasağı...

25.08.2022 21:00

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Şubat davası kapsamında bir yıldan uzun süredir cezaevindeki emekli Orgeneral Çetin Doğan’ı İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’nde ziyaret etti. Tanrıkulu, cezaevi önünde; “Bu dava bir intikam yargılamasına dönüştü maalesef ve adil bir biçimde yargılanmadılar. Yaşları 74 ile 92 arasında değişiyor generallerin. Yaşları itibariyle bu tutukluların cezaevinde kalması hem kötü muamele ve işkence yasağı hem de yaşam hakkı bakımından bir tehdit oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 28 Şubat davası kapsamında bir yıldan uzun süredir cezaevindeki emekli Orgeneral Çetin Doğanİzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde ziyaret etti. Tanrıkulu, cezaevi önünde; "Bu dava bir intikam yargılamasına dönüştü maalesef ve adil bir biçimde yargılanmadılar. Yaşları 74 ile 92 arasında değişiyor generallerin. Yaşları itibariyle bu tutukluların cezaevinde kalması hem kötü muamele ve işkence yasağı hem de yaşam hakkı bakımından bir tehdit oluşturuyor" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'nde emekli Orgeneral Çetin Doğan'ı ziyaret etti. Tanrıkulu ziyaret sonrası cezaevi önünde şu açıklamayı yaptı:

"BU DAVA BİR İNTİKAM YARGILAMASINA DÖNÜŞTÜ MAALESEF VE ADİL BİR BİÇİMDE YARGILANMADILAR"

"Bugün de İzmir Buca Kırıklar Cezaevindeyim. Cezaevinde Çetin Doğan'ı ziyaret ettim. Çetin Doğan 28 Şubat süreci ile ilgili davada müebbet ağır hapis cezası almıştı ve şu anda burada 1 yıldır tutuklu olarak bulunuyor, hükümlü olarak bulunuyor. Dosyası Anayasa Mahkemesinde. Bu ziyaretle birlikte hükümlü olarak cezaevinde bulunan bütün emekli generalleri ziyaret etmiş oldum.

Görüşüm şudur: Bu dava bir intikam yargılamasına dönüştü maalesef ve adil bir biçimde yargılanmadılar. Yaşları 74 ile 92 arasında değişiyor generallerin. Zor koşullarda cezaevinde tutuluyorlar. Çetin Doğan tek başına bir koğuşta kalıyor kendisi ve zor şartlarda maalesef kendisi yaşamını idame ettirmek durumunda. Dün de ifade etmiştim, yaşları itibariyle bu tutukluların cezaevinde kalması hem kötü muamele ve işkence yasağı hem de yaşam hakkı bakımından bir tehdit oluşturuyor. Anayasa Mahkemesi önünde dosyaları. Anayasa Mahkemesinin bir an evvel herhangi başka bir ihlalin gerçekleşmesine zemin hazırlamadan dosyayı ele alması ve incelemesi gerekiyor. Eğer incelerse, benim hukukçu olarak görüşüm, mutlaka adil yargılama ilkeleri bakımından ihlal tespiti yapacağı yönündedir. Anayasa Mahkemesine bir kez daha çağrıda bulunuyorum Buca'dan, İzmir'den: Bu dava dosyasını öncelikli olarak inceleyin ve kararınızı kamuoyuna açıklayın, başka ihlaller gerçekleşmeden."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Doğan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Tanrıkulu, Çetin Doğan'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: 'Yaşları İtibariyle Bu Tutukluların Cezaevinde Kalması Hem Kötü Muamele ve İşkence Yasağı... - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu, Çetin Doğan'ı Cezaevinde Ziyaret Etti: "Yaşları İtibariyle Bu Tutukluların Cezaevinde Kalması Hem Kötü Muamele ve İşkence Yasağı... - Son Dakika
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