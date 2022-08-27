Sezgin Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanlığı'na Çağrı: "Hasta ve Yaşlı Hükümlülere Bebekli Annelere Daha Vicdani Davranın" - Son Dakika
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Sezgin Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanlığı'na Çağrı: "Hasta ve Yaşlı Hükümlülere Bebekli Annelere Daha Vicdani Davranın"

27.08.2022 14:27

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir’de Menemen Cezaevi’nde bulunan 78 yaşındaki hasta hükümlü Halil Karakoç’u ziyaretinin ardından Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı’na “Bu kolektif cezalandırıcı uygulamalardan vazgeçin, hasta hükümlü ve tutuklulara, yaşlı hükümlü ve tutuklulara ve bebekli annelere daha vicdani davranın” çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir'de Menemen Cezaevi'nde bulunan 78 yaşındaki hasta hükümlü Halil Karakoç'u ziyaretinin ardından Adli Tıp Kurumu ve Adalet Bakanlığı'na "Bu kolektif cezalandırıcı uygulamalardan vazgeçin, hasta hükümlü ve tutuklulara, yaşlı hükümlü ve tutuklulara ve bebekli annelere daha vicdani davranın" çağrısı yaptı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İzmir'de Menemen Cezaevi'nde kalan 78 yaşındaki hasta hükümlü Halil Karakoç'u ziyaret etti. Tanrıkulu, Karakoç'un görüşmeye koltuk değneği ile gelebildiğine dikkat çekerek, tahliye edilmesi gerektiğini belirtti. Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Menemen Cezaevi'ndeydim. Biraz önce çıktım. Cezaevinde hasta hükümlü Halil Karakoç'u ziyaret ettim. Kendisi 78 yaşında, birçok hastalığı var, emekli din görevlisiyken gözaltına alınmış, tutuklanmış, 16 ay kadar cezaevinde kalmış, sonra tahliye olmuş ve şimdi de yine 20 aya yakın süredir cezaevinde. Birçok hastalığı var, kalp, şeker, prostat, ayaklarından rahatsız bastonla görüşmeye gelebildi. En son Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu, rehabilitasyon hastanesinde ya da cezaevinde kalabilir diye bir rapor vermiş, o nedenle R Tipi Cezaevinde, Menemen'de kalıyor.

Benim çağrımdır buradan bir kez daha, cezaevlerinde 1600'e yakın hasta var, ağır hastalar var. 600 civarında. Yaşlı tutuklu ve hükümlüler var, bebekleri ile cezaevinde kalan hamile kadınlar var, kadınlar var, çocuklu anneler var, bebekler var. Bunlara karşı kolektif bir cezalandırıcı işlem yapılıyor maalesef. Hasta hükümlü ve tutukluların başka bir tedbirle tahliye olmaları gerekiyor. Halil Karakoç ta onlardan birisi. Sadece eşi var yaşayan, çocukları yok, o da Manisa'da. Hem görüşmesi, gidip gelmesi de çok zorluk içerisinde. Ben Adli Tıp Kurumuna bir kez daha sesleniyorum: Bu raporları verirken biraz vicdani olun. Tıbbın etik kurallarına uyun ve bu hükümlüleri cezaevinde ölüme mahkum etmeyin. Çünkü tümünün yaşam hakkı aynı zamanda tehdit altında. Bir kez daha Bakanlığa sesleniyorum, Adli Tıp Kurumuna sesleniyorum: Bu kolektif cezalandırıcı uygulamalardan vazgeçin, hasta hükümlü ve tutuklulara, yaşlı hükümlü ve tutuklulara ve bebekli annelere daha vicdani davranın."

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Kaynak: ANKA

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Menemen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanlığı'na Çağrı: 'Hasta ve Yaşlı Hükümlülere Bebekli Annelere Daha Vicdani Davranın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sezgin Tanrıkulu'ndan Adalet Bakanlığı'na Çağrı: "Hasta ve Yaşlı Hükümlülere Bebekli Annelere Daha Vicdani Davranın" - Son Dakika
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