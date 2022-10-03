Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'de Çocuklar Yetersiz Besleniyor" - Son Dakika
Üye Girişi

Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'de Çocuklar Yetersiz Besleniyor"

03.10.2022 17:46

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun 3 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle hazırladığı raporda; Birleşmiş Milletler verilerine atıf yapılarak Türkiye’deki 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7’sinin akut yetersiz beslenme, yüzde 6’sının da yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun 3 Ekim Dünya Çocuk Günü nedeniyle hazırladığı raporda; Birleşmiş Milletler verilerine atıf yapılarak Türkiye'deki 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7'sinin akut yetersiz beslenme, yüzde 6'sının da yetersiz beslenme sorunu yaşadığı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Birleşmiş Milletler'in ilan ettiği Dünya Çocuk Günü ile ilgili hazırladığı raporu açıkladı. Raporda, şu tespitlere yer verildi:

  • "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın (WFP) bu yılın haziran ayı verilerine göre ise, 82,3 milyon nüfuslu Türkiye'de 14,8 milyon kişi yeterli gıda tüketemiyor. Veriler 5 yaş altı çocukların yüzde 1,7'nin akut yetersiz beslenme, yüzde 6'nın ise kronik yetersiz beslenme yaşadığını ortaya koyuyor.
  • Türkiye'ye ilişkin açlık verilerinin 'kaldırılması' ya da 'görünmemesi' başka bir durumu hatırlatıyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü de 2002-2017 arasındaki cinsel istismar verilerini erişime kapatmıştı. Açlık verilerinin görünmemesi, cinsel istismar suçlarına ilişkin verilerin erişime kapatılması AKP'nin son yıllardaki uygulamaları.
  • (Derin Yoksulluk Ağı'nın İstanbul'da görüştüğü) Ailelerin yüzde 85'i yeterli besine ulaşamıyor. Ailelerin yüzde 74'ü bebek maması ve bezi almakta zorlanırken, yüzde 21'i hiç alamıyor. Aileler 0-3 yaş çocuklarını hazır çorba, şekerli su, pirinç lapası gibi besin değeri bu yaş grubu için yeterli olmayan besinlerle beslemek zorunda kalıyor. Görüşülen hanelerin yüzde 13'ünde çocukların çalıştığı görülüyor. Bu hanelerin yüzde 6'sında eve sadece çocukların gelir getirdiği ortaya çıkıyor.
  • 2019 yılında yapılan Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması'na göre, 5-18 yaş arası çocuklarda bodurluk oranı yüzde 4,6; çok zayıf olanların oranı yüzde 15,6; obezite oranı yüzde 8,3.
  • Ayrıca meslek liselerindeki bu durum nedeniyle çocuklar eğitimden kopuyor. Geçtiğimiz yıl 700 bine yakın öğrenciyi sisteme kattılar fakat bu öğrencilerin 200 bini sınıfta kaldı, bu öğrenciler işletmeye de gitmedi okula da gitmedi.
  • TÜİK verilerine göre, 2014-2017 yılları arasında 7.466'ı erkek, 51 bin 818'i kız olmak üzere toplam 59 bin 284 çocuk cinsel istismara maruz kalmıştı.
  • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aynı yıl yayımlanan verilere göre Türkiye'de 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk, işçi olarak çalışıyor.
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi verilerine göre, 2021 yılında Türkiye'de en az 62 çocuk işçi yaşamını yitirdi."
Ayrıca açıklama yapan Tanrıkulu, şöyle dedi:

"Bugün Dünya Çocuk Günü. BM, 1954 yılında ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etti. Medeni bir farkındalık olsun ve çocuklarla ilgili bütün dünyada çocuklara armağan edilsin. Türkiye, 23 Nisan'ı Çocuk Bayramı olarak kutlayan tek ülke. Ama buna rağmen hem Türkiye'de hem dünyada çocuklar cinsel sömürü ve şiddete maruz kalıyorlar. Çocuklar hapisteler, çocuklar yoksullar, eğitim olanaklarından yoksunlar. Yaşadığımız yoksulluk en çok çocukları vuruyor. Yeterli beslenemiyorlar, cinsel sömürüye maruz kalıyorlar. Binlerce on binlerce yüz binlerce çocuk işçi var. Bütün bu tablo içinde yapmamız gereken, bu düzene son vermek. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, eşitliği sağlamak, cinsel şiddete son vermek. Bunun için mücadele etmeye devam edeceğiz."

YORUMLAR
500
AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 6. ayağı İstanbul'da yapıldı Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor Afyonkarahisar'da mağaralarda saklanan patatesler yurdun dört bir yanına ulaştırılıyor
Kaynak: ANKA

Dünya Çocuk Günü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sezgin Tanrıkulu: 'Türkiye'de Çocuklar Yetersiz Besleniyor' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:12 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan "Eli İstanbul'da gözü başka yerde" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap
17:46 TÜİK verileri ortaya koydu! Enflasyon rakamlarına göre kira artış oranı yüzde 59,91'e yükseldi
17:34 Belediye başkanını gören öğrenci okuldaki eksiği çekinmeden söyledi
17:29 Otobüs şoförü, baygınlık geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
17:22 Öldürülen müzisyen Onur Şener toprağa verildi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tabuta omuz verdi
17:18 Valilik, Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirdi
17:14 Canlı yayında açıklamalar yapan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu liste teröristlerle dolu
17:02 Enerji krizi sonrası "tasarruf" çağrıları yapan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un giydiği kıyafet ülkeyi karıştırdı
16:43 Denizli'deserada cansız bedeni bulunan çiftçinin ölüm nedeni ortaya çıktı! Öldüresiye dövmüşler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 18:50:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sezgin Tanrıkulu: "Türkiye'de Çocuklar Yetersiz Besleniyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement