O teröristin cesedi yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy 'de toprağa verildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı - Son Dakika

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