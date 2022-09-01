CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı

01.09.2022 10:41
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörist cenazesinin ardından yaptığı paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Tanrıkulu, Welat Çiya kod adlı terörist Hakan Arslan'ın kemiklerinin taşındığı fotoğrafa, sosyal medya hesabından "aah ahh" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

O teröristin cesedi yakınları tarafından geçtiğimiz günlerde Erzurum Karayazı ilçesine bağlı Çavuşköy'de toprağa verildi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun üzüldüğü teröristin mezarı - Son Dakika
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