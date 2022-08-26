Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: "Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul'da yıkılan bazı okulların yerine yenilerinin yapılmadığını, bazı mahallelerde velilerin çocuklarını göndereceği ilkokul ve ortaokul olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir" diye sordu.

Sibel Özdemir, İstanbul'un bazı mahallelerinde yaşanan okul sorununu Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Özdemir, önergesinde, İstanbul'un bazı mahallelerinde velilerin çocuklarını göndereceği ilkokul ve ortaokul olmadığını, yıkılan okullarının yerine yenilerinin yapılmadığını belirtti.

"YILLARDIR MAĞDURİYET YAŞADIKLARINI PAYLAŞTILAR"

Yıkılan ve yerine henüz yenileri yapılmayan okulları gündeme getiren Özdemir, "Bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı'nın eğitimle ve eğitime ayrılan bütçeyle ilgili içi boş nutuklarının uygulamada bir karşılığının olmadığını görmek isteyenler, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp ile Güngören ilçesi Güven mahallelerine gidebilirler. Vatandaşlarımız ile yapmış olduğum yerinde görüşmelerde, mahallelerinde çocuklarının gideceği bir ilkokul ve ortaokulun olmadığını ve bu nedenle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını paylaştılar" dedi.

"KIŞ KOŞULLARINDA OLDUKÇA ZORLANACAKLARINI PAYLAŞIYORLAR"

Özdemir, yurttaşların mağdur edildiğini ifade ederek önergesinde şunları kaydetti:

"Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmaması nedeniyle özellikle Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp mahallesi Ceyhan Sokak ile Güngören ilçesi Güven mahallesi Okul Sokak'ta ikamet eden aileler dert yanıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler, bu yıl da çocuklarını okula göndermekte özellikle kış koşullarında oldukça zorlanacaklarını paylaşıyorlar. En yakın okula ulaşım konusunda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, maddi güçlükler içinde olduklarını ve ulaşım masraflarının katlanamayacak kadar artmasından dert yanıyorlar. Mahalleye kısa yürüme mesafesinde olan ve yıkılan okullarının tekrar faaliyete geçmesi konusundaki taleplerini dile getirmelerine rağmen bugüne kadar bir adım atılmamış durumda."

"YIKILAN OKULLARIN YERİNE YENİLERİNİN YAPILMASININ GECİKMESİNİN NEDENİ NEDİR"

Özdemir'in Bakan Özer'e yönelttiği sorular şöyle:

"İstanbul ili Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir? Süreç hangi aşamadadır ve hangi tarihlerde okullarda eğitim öğretime başlanması planlanmaktadır?

Okulların yıkılması sonrasında yıkılan okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin başka okullara erişimi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sağlandıysa bu destekler nelerdir?

İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların ilçelere; ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre dağılımı nedir? Söz konusu okullarda eğitim-öğretime hangi tarihlerde başlanması planlanmaktadır?

İstanbul'da okulların depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması veya tadilatı nedeniyle öğrencilerin başka okullara nakli sonrasında ikili eğitime geçilen okulların isimleri nelerdir?

İstanbul'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?

İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?"