Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: "Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: "Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir"

26.08.2022 11:13
Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: "Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir"

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul’da yıkılan bazı okulların yerine yenilerinin yapılmadığını, bazı mahallelerde velilerin çocuklarını göndereceği ilkokul ve ortaokul olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e, “Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir” diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul'da yıkılan bazı okulların yerine yenilerinin yapılmadığını, bazı mahallelerde velilerin çocuklarını göndereceği ilkokul ve ortaokul olmadığını belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e, "Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir" diye sordu.

Sibel Özdemir, İstanbul'un bazı mahallelerinde yaşanan okul sorununu Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Özdemir, önergesinde, İstanbul'un bazı mahallelerinde velilerin çocuklarını göndereceği ilkokul ve ortaokul olmadığını, yıkılan okullarının yerine yenilerinin yapılmadığını belirtti.

"YILLARDIR MAĞDURİYET YAŞADIKLARINI PAYLAŞTILAR"

Yıkılan ve yerine henüz yenileri yapılmayan okulları gündeme getiren Özdemir, "Bakanlığın ve Cumhurbaşkanlığı'nın eğitimle ve eğitime ayrılan bütçeyle ilgili içi boş nutuklarının uygulamada bir karşılığının olmadığını görmek isteyenler, İstanbul'un Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp ile Güngören ilçesi Güven mahallelerine gidebilirler. Vatandaşlarımız ile yapmış olduğum yerinde görüşmelerde, mahallelerinde çocuklarının gideceği bir ilkokul ve ortaokulun olmadığını ve bu nedenle yıllardır mağduriyet yaşadıklarını paylaştılar" dedi.

"KIŞ KOŞULLARINDA OLDUKÇA ZORLANACAKLARINI PAYLAŞIYORLAR"

Özdemir, yurttaşların mağdur edildiğini ifade ederek önergesinde şunları kaydetti:

"Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmaması nedeniyle özellikle Başakşehir ilçesi Ziya Gökalp mahallesi Ceyhan Sokak ile Güngören ilçesi Güven mahallesi Okul Sokak'ta ikamet eden aileler dert yanıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala veliler, bu yıl da çocuklarını okula göndermekte özellikle kış koşullarında oldukça zorlanacaklarını paylaşıyorlar. En yakın okula ulaşım konusunda çok büyük zorluklar yaşadıklarını, maddi güçlükler içinde olduklarını ve ulaşım masraflarının katlanamayacak kadar artmasından dert yanıyorlar. Mahalleye kısa yürüme mesafesinde olan ve yıkılan okullarının tekrar faaliyete geçmesi konusundaki taleplerini dile getirmelerine rağmen bugüne kadar bir adım atılmamış durumda."

"YIKILAN OKULLARIN YERİNE YENİLERİNİN YAPILMASININ GECİKMESİNİN NEDENİ NEDİR"

Özdemir'in Bakan Özer'e yönelttiği sorular şöyle:

"İstanbul ili Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi ile Güngören ilçesi Güven mahallesinde yıkılan okulların yerine yeni okullar yapılacak mıdır? Yıkılan okulların yerine yenilerinin yapılmasının gecikmesinin nedeni nedir? Süreç hangi aşamadadır ve hangi tarihlerde okullarda eğitim öğretime başlanması planlanmaktadır?

Okulların yıkılması sonrasında yıkılan okullarda eğitim-öğretim gören öğrencilerin başka okullara erişimi ve mağduriyetlerinin giderilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir destek sağlanmış mıdır? Sağlandıysa bu destekler nelerdir?

İstanbul'da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan okulların ilçelere; ilkokul, ortaokul ve lise düzeylerine göre dağılımı nedir? Söz konusu okullarda eğitim-öğretime hangi tarihlerde başlanması planlanmaktadır?

İstanbul'da okulların depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılması veya tadilatı nedeniyle öğrencilerin başka okullara nakli sonrasında ikili eğitime geçilen okulların isimleri nelerdir?

İstanbul'da ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?

İstanbul'da ortaokul ve lise öğrencilerinin aynı okul binasında eğitim gördükleri okulların isimleri nedir?"

YORUMLAR
500
Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var Gülşen'in nöbetçi hakimliğe verdiği ifade ortaya çıktı: Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var İSTANBUL'UN 'ORTA NOKTASI' GÜN GEÇTİKTE HASAR GÖRÜYOR İDDİASI İSTANBUL'UN 'ORTA NOKTASI' GÜN GEÇTİKTE HASAR GÖRÜYOR İDDİASI
Kaynak: ANKA

Ziya Gökalp, Başakşehir, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: 'Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:48 Yeni günde de yükselişi sürdüren dolar 18,18 liradan satılıyor
10:48 Anlaşma tamam! Galatasaray'da Mauro Icardi transferi için gün sayılıyor
10:42 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Ukrayna'dan 4 tahıl yüklü gemi daha hareket etti
10:40 Özel hayatıyla ilgili itiraflarda bulunan güzel oyuncu Burcu Biricik'in sesi titredi
10:36 Gülşen'in tutuklanması sonrası Ebubekir Sifil'in sözleri yeniden gündeme geldi: Namaz kılmayanlar öldürülebilir
10:23 Bakan Nureddin Nebati'den ABD'nin gönderdiği mektupla ilgili paylaşım: Endişe yaratması anlamsızdır
10:17 1 dakika bile forma giyemedi! Fenerbahçe, Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu
10:03 Bakan Mustafa Varank'tan Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösterenlere yanıt: Bundan kim, neden rahatsız olur?
10:05 MasterChef'te "hakaret" skandalı! "Gerizekalı" lafını duyan Mehmet Yalçınkaya çıldırdı
10:00 Altın ve gümüşten sonra en çok rağbet ona gösteriliyor! Platin metali, ithalatta rekor seviyeye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 11:13:13. #1.11#
SON DAKİKA: Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e: "Yıkılan Okulların Yerine Yenilerinin Yapılmasının Gecikmesinin Nedeni Nedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement