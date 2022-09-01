Sibel Özdemir'den Bakan Özer'e 'Okul Masrafı' Sorusu: "Öğrencilerin Mağdur Olmaması ve Ailelerin Zor Durumda Kalmamasına Yönelik Bir Planlamanız...

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, öğrencilerin temel okul ihtiyaçlarıyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e "Okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye eşyalarının 5 bin 500 TL olduğu gerçeği karşısında aileler nasıl olacak da çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir? Öğrencilerin mağdur olmaması ve ailelerin zor durumda kalmamasına yönelik olarak bir planlamanız olacak mıdır?" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul'da ziyaret ettiği dar gelirli ailelerin okul ve kırtasiye alışverişlerinde yaşadıkları sıkıntıları Meclis gündemine taşıdı. Özdemir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Özdemir'in verdiği önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"KIRTASİYE VE OKUL EŞYALARINA ÇOK YÜKSEK ORANLARDA ZAMLAR YAPILMASI AİLELERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR"

"Okulların açılmasına kısa bir süre kala veliler, çocuklarının alması gereken zorunlu ihtiyaçları karşısında maddi olarak çok zor durumda kalmaktadır. Kırtasiye ve okul eşyalarına çok yüksek oranlarda zamlar yapılması aileleri mağdur etmektedir. İstanbul'da sadece bir öğrenci için harcanan kırtasiye masrafı en az 2 bin–2 bin 500 TL'yi, okul kıyafeti, çanta ve diğer giderler de eklendiğinde toplam masrafın en az 5 bin–5 bin 500 TL'yi bulduğu belirtilmektedir.

"MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN YAŞANAN BU SÜRECE VE MAĞDURİYETLERE BİR AN ÖNCE MÜDAHALE ETMESİ BEKLENMEKTEDİR"

Zorunlu tutulan ihtiyaçların ve velilerin bütçesini en çok zorlayan ihtiyaçların başında okul kıyafetleri gelmektedir. Okul kıyafetlerinin temini için okulların belli bazı mağazalarla anlaşması ve okul amblemi olan kıyafetlerin zorunlu tutulması ailelerin bütçelerini oldukça zorlamaktadır. Velilerin karşılayamayacağı yüksek ücretler nedeniyle ciddi mağduriyetler yaşanmaktadır. Zorunlu tutulan okul masraflarının karşılanamaması nedeniyle öğrencilerin okula başlayamayacağı gibi çok ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği ifade edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin yaşanan bu sürece ve mağduriyetlere bir an önce müdahale etmesi ve asli sorumluluklarının gereğini yaparak gerekli somut adımları atması beklenmektedir."

"ÖĞRENCİLERİN MAĞDUR OLMAMASI VE AİLELERİN ZOR DURUMDA KALMAMASINA YÖNELİK OLARAK BİR PLANLAMANIZ OLACAK MIDIR?"

Özdemir, Bakan Özer'e şu soruları yöneltti:

"Her 100 çalışanın 57'sinin 5 bin 500 TL olan asgari ücretle geçimini sağladığı ülkemizde okul kıyafeti, çanta ve kırtasiye eşyalarının 5 bin 500 TL olduğu gerçeği karşısında aileler nasıl olacak da çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir? Okula yeni başlayacak öğrenciler hariç tutulmak üzere, yeni okul kıyafeti uygulamalarının tamamının durdurularak mevcut tüm okul kıyafetleri ile yeni eğitim öğretim yılına başlanmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bir karar alacak mıdır? Öğrencilerin mağdur olmaması ve ailelerin zor durumda kalmamasına yönelik olarak bir planlamanız olacak mıdır? Velilerin bütçesini zorlayan okul kıyafetlerinin belli bazı mağazalardan alınmasının zorunlu tutulmasının gerekçesi nedir? Bu uygulamaya son verilmesi ve ailelerin mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda bir önlem alınacak mıdır? Okul kıyafetlerinin değiştirilmesine hangi gerekçelerle ve hangi süreçler sonrasında karar verilmektedir? Okul kıyafetleri hangi aralıklarla değiştirilmektedir? Hayat pahalılığının artmasıyla birlikte okul ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamakta ve çocuklarını okula göndermekte oldukça zorlanan ailelerin çocuklarına ayrıca ek maddi destek sağlanacak mıdır?"