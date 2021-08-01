CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durduran trafik polisleri, Aydoğan'ın tepkisi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Trafik kontrolü için kendisini durdurduklarını izah eden polislere sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğuna vurgu yaparak kimliğini çıkarmayacağını söyledi.
Görevli memur Aydoğan'a, "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerin ardından sesini daha da yükselterek, "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.
Polis memurunun "Bakanları tanıyabilirim" demesine daha da sinirlenen Aydoğan, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak bana da" dedi.
CHP'li vekile hatalı davrandığını söyleyen polis memuru, "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" dedi. Aydoğan da "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek aracıyla olay yerinden uzaklaştı.
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul milletvekili Turan Aydoğan'dan trafik polisine sert tepki: TBMM albümünden bak - Son Dakika