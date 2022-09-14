Turan Aydoğan'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çekilmesi İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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Turan Aydoğan'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çekilmesi İçin Kanun Teklifi

14.09.2022 15:10
Turan Aydoğan'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çekilmesi İçin Kanun Teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve işçi emeklilerinin de kamu emeklileri gibi toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan haklardan yaralanması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, en düşük emekli aylığının asgari ücret düzeyine çıkarılması ve işçi emeklilerinin de kamu emeklileri gibi toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan haklardan yaralanması için kanun teklifi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Turan Aydoğan, emekli maaşlarıyla artırılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Teklifte, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olması ve işçi emeklilerinin de kamu emeklileri gibi toplu iş sözleşmesinden yararlanması öngörüldü. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aydoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"EMEKLİLER AÇLIĞA MAHKUM EDİLİYOR"

"Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar değerlendirildiğinde 3500 TL ile geçinmenin imkansız olduğu da ortada. 13.7 milyon emekli vatandaşımız var. Bu rakamın bir kısmı 3500 TL ile geçinmeye çalışıyor. Bu insanların mevcut koşullarda insanca yaşam sürmeleri ne kadar mümkün olabilir? Bu ülkenin yöneticileri bu insanları yok mu sayıyor? Konu çok acilen ele alınmalı ve derhal en düşük emekli aylığı hiç olmazsa asgari ücret seviyesinde olmalı. Emekli vatandaşlarımızı açlıkla sınıyorlar. Emekliler açlığa mahkum ediliyor. Çözüm TBMM'de. En düşük emekli aylığı asgari ücretin altında kalmamalı ve derhal kanun çıkarılmalı. Bizim kanun teklifimizde en düşük emekli aylığının asgari ücretin altında kalmaması için verdiğimiz kanun teklifinin takipçisi olacağız. Kanun tekliflerimizi TBMM'ye sunduk. Bu sorunun hızla çözülmesi gerekiyor. Konunun yakın takipçisi olacağım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Turan Aydoğan'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çekilmesi İçin Kanun Teklifi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Turan Aydoğan'dan En Düşük Emekli Aylığının Asgari Ücret Seviyesine Çekilmesi İçin Kanun Teklifi - Son Dakika
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