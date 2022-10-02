Beyoğlu Esnafı: 19 Yıldır Ak Parti'ye Oy Atmış Bir Vatandaşım, Bu Seçimde Atmayacağım - Son Dakika
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Beyoğlu Esnafı: 19 Yıldır Ak Parti'ye Oy Atmış Bir Vatandaşım, Bu Seçimde Atmayacağım

02.10.2022 15:47

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Beyoğlu’nda esnafın sorunlarını dinledi. Kılınç’a artan fiyatlardan dert yanan bir kırtasiyeci, "19 yıldır AK Parti’ye oy atmış bir vatandaşım, bu seçimde atmayacağım" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Beyoğlu'nda esnafın sorunlarını dinledi. Kılınç'a artan fiyatlardan dert yanan bir kırtasiyeci, "19 yıldır AK Parti'ye oy atmış bir vatandaşım, bu seçimde atmayacağım" dedi.

Yüksel Mansur Kılınç, CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Ali Asker Ekici ve ilçe yöneticileriyle birlikte Beyoğlu'na bağlı Piri Paşa Mahallesi'nde esnafı ziyaret etti.

"19 YILDIR AK PARTİ'YE OY ATMIŞ BİR VATANDAŞIM, BU SENE ATMAYACAĞIM"

Piri Paşa Mahallesi'nde kırtasiye dükkanı işleten bir esnaf, yardımcı ders kitabını göstererek, "Şu anda bunu 125 liraya satıyoruz. Vatandaş, bunun gibi iki kitap almaya kalkınca ve 300-400 liralık bir fiyat çıkınca havaya zıplıyor. Bir tane kurşun kalem 8 lira, düşünün… Burası küçük bir dükkan. Giderlerinin 25-30 bin lira olması beni çok şaşırtıyor. Bu kadar gider olmaması gerekiyor. Geçen sene kağıdın tonu 800 avro idi, bu sene 2 bin 200 avro… Ben, 19 yıldır AK Parti'ye oy atmış bir vatandaşım, bu sene atmayacağım. Ciddi ciddi bazı şeyler üstümüze geliyor" diye konuştu.

"12 ÇEŞİT MEZE SATIYORDUM, KALDIRDIM"

Kılınç'ın ziyaret ettiği bir şarküteri dükkanını işleten esnaf ise elektrik faturasının yüksekliğinden şöyle yakındı ve "12 çeşit meze satıyordum, kaldırdım. Bu dolabın yaktığı elektrik, mezelerin maliyetini karşılayamıyor. Peynir satıyordum, kaldırdım. Sabaha kadar dolap açık kalacak ve fatura yüksek gelecek. Maliyeti karşılamıyor" dedi.

Bir börekçi ise elektrik faturasını karşılayamadığı için dükkanı erken kapattığını söyledi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu Esnafı: 19 Yıldır Ak Parti'ye Oy Atmış Bir Vatandaşım, Bu Seçimde Atmayacağım - Son Dakika

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