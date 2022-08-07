CHP'li Kılınç'tan Cemevi Ziyareti: "Anadolu Hamuru Olan İnancımız Her Türlü Badireyi Aşabilecek Güce Sahiptir" - Son Dakika
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CHP'li Kılınç'tan Cemevi Ziyareti: "Anadolu Hamuru Olan İnancımız Her Türlü Badireyi Aşabilecek Güce Sahiptir"

07.08.2022 15:34

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Şubesi’nde; cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili “Anadolu hamuru olan inancımız ve kültürümüz, her türlü badire ve zorluğu aşabilecek güce sahiptir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Şubesi'nde; cemevlerine yönelik saldırılarla ilgili "Anadolu hamuru olan inancımız ve kültürümüz, her türlü badire ve zorluğu aşabilecek güce sahiptir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı İstanbul Şubesi'nde, Yas-ı Matem orucunda vatandaşlarla buluştu. Kılınç, burada Ankara'da üç cemevine yapılan saldırı ile İstanbul'da Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a yapılan saldırıyı kınadı.

Kılınç, gerginliğe neden olabilecek her türlü gelişmeyi çok yakından izlediklerini söyleyerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Toplumumuzu tehdit eden, gerginliğe neden olabilecek her türlü gelişmeyi de çok yakından izliyoruz. Ama aynı zamanda tarihimize, kültürümüze, inancımıza ve toplumumuza olan güvenle izliyoruz. Bu güven ile biliyoruz ki, Anadolu hamuru olan inancımız ve kültürümüz, her türlü badire ve zorluğu aşabilecek güce sahiptir. Saldırılar, zorluklar da oluyor ama yaşadığımız semt, içinde bulunduğumuz cemevi bunu en acısıyla yaşamış bir mekan. Dolayısıyla acılardan geliyoruz, dertlerden geliyoruz. Dertlerimizle dertlenerek, kültürümüzün nişanesi olarak aydınlıkları daha da geliştirecek bir inançla geleceğe yürüyoruz."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksel Mansur Kılınç, Milletvekili, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Kılınç'tan Cemevi Ziyareti: 'Anadolu Hamuru Olan İnancımız Her Türlü Badireyi Aşabilecek Güce Sahiptir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Kılınç'tan Cemevi Ziyareti: "Anadolu Hamuru Olan İnancımız Her Türlü Badireyi Aşabilecek Güce Sahiptir" - Son Dakika
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