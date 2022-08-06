Yunus Emre: "Hükümet Bulgaristan Sınır Kapısında Günlerdir Bekletilen Vatandaşlarımızın Feryadını Duymalı, Derhal Çözüm Bulmalıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, yaş meyve-sebze taşıyan Türk tır sürücülerinin Bulgaristan sınır kapısında bekletilmesiyle ilgili "Hükümetin, Ticaret Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın sürece ivedilikle müdahale ederek yaş meyve-sebze ihraç ürünlerinin Bulgaristan'a girişte yaşadığı sorunların çözümünü sağlaması üreticinin ve nakliyecinin taleplerini karşılaması gerekmektedir. Hükümet Bulgaristan sınır kapısında günlerdir bekletilen vatandaşlarımızın feryadını duymalı, derhal çözüm bulmalıdır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Emre, Türk tır şoförlerinin Bulgaristan sınır kapısında bekletilmesini TBMM gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Emre, şu açıklamayı yaptı:

" Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan yaş meyve-sebze ihracatına yönelik Bulgaristan tarafından getirilen engellemeler gerek üreticiler gerekse taşımacılar açısında büyük soruna dönüşmüştür. Sınır kapısında günlerce bekleyen ve milyonlarca dolar değerinde ürün taşıyan Türk nakliyeciler, taşıdıkları raf ömrü süreli ürünlerin heba olması riski ile karşı karşıya bulunmaktadır.

Sektör temsilcileri Türk ihracat ürünlerinin, normal süreç işleyişinde Avrupa Birliği'ne giden tüm gıda ürünlerinin, ortak pazara ilk giriş noktasında uluslararası sağlık kontrollerinin pazartesi gününden beri yapılmadığını bildirmektedirler.

"DİPLOMATİK BİR KRİZ SEVİYESİNE GELEN BU DURUMDA TAAHHÜTLERİN YERİNE GETİRİLMEMESİ, ÜRÜNLERİN RAF ÖMRÜNÜN DOLMASI RİSKİNİ TAŞIYOR"

Diplomatik bir kriz seviyesine gelen bu durumda, taahhütlerin yerine getirilmemesi, ürünlerin raf ömrünün dolması riskini beraberinde getirmektedir. Hükümetin, Ticaret Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın sürece ivedilikle müdahale ederek yaş meyve-sebze ihraç ürünlerinin Bulgaristan'a girişte yaşadığı sorunların çözümünü sağlaması üreticinin ve nakliyecinin taleplerini karşılaması gerekmektedir. Hükümet Bulgaristan sınır kapısında günlerdir bekletilen vatandaşlarımızın feryadını duymalı, derhal çözüm bulmalıdır."

"BULGARİSTAN'IN NEDEN OLDUĞU GECİKLEMELERDEN DOLAYI İHRACATÇILARIN ZARARI NASIL KARŞILANACAK"

Emre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a şu soruları yöneltti:

-Bakanlığınızın, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan yaş meyve-sebze ihracatına yönelik Bulgaristan tarafından getirilen engellemelere karşı yaptığı girişimler nelerdir?

-Yaş sebze-meyve taşıyan nakliyecilerimizin sorunlarının giderilmesi konusunda alınan tedbirler nelerdir?

-Bulgaristan'ın neden olduğu gecikmelerden dolayı taahhütlerini yerine getiremeyen ihracatçılarımızın zararı nereden ve nasıl karşılanacaktır?

-Sınır kapısında günlerce bekleyen raf ömrü süreli yaş sebze-meyve ürünlerinin çöp olması durumunda bunun telafisi ve tazminatı kimden karşılanacaktır?

-Bu yıl, Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine öngörülen yaş sebze-meyve ihracat miktarı ve karşılığındaki döviz miktarı ne kadardır?

-Son beş yılda Türkiye'den Avrupa Birliği ülkelerine yapılan yaş sebze-meyve ihracat miktarı ve karşılığında elde edilen tutar ne kadardır?

-Türkiye'nin yaş sebze-meyve ihracı yaptığı ülkeler hangileridir? Son beş yılda bu ülkelere yapılan ihracat miktarı ve karşılığında elde edilen döviz miktarı nedir?