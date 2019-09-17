CHP İstanbul milletvekilleri Gümüşhane'de

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Turan Aydoğan, partisinin Gümüşhane İl Başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanlığındaki basın toplantısında konuşan Milletvekili Şeker, partilerinin düşük oy aldığı 24 ilden birinin Gümüşhane olduğunu belirterek, sorunların tespiti ve teşkilatın beklentisi için Gümüşhane'de olduklarını söyledi.

Vatandaşın CHP'den beklentisine yönelik bu kentlerde çalışmalar yürüttüklerini ve çalışmaları genel merkeze raporladıklarını aktaran Şeker, şunları söyledi:

"Başkanlık sistemi Türkiye'yi işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve baskı dönemine sokacak demiştik. Biz bunları büyükşehirlerde anlattık ve o dönemde büyükşehirlerin çoğunda 'hayır'ı önde çıkardık. Yerel seçimlerde ise büyükşehirlerin çoğunluğunu CHP olarak yönetecek başarıyı elde ettik. İnsanların bizden beklentisi, ülkenin yönetimi konusunda CHP gelsin, derdimizi dinlesin, çözüm önerilerini ortaya koysun ve biz de bu hazırlığı yaparak iktidara giden yolu açalım. Bu yüzden partimizin düşük oy aldığı bu 24 ilde bu çalışmaları yapacağız. Sizlerden de bu sorunlara çözüm önerisi bulmanız noktasında destek istiyoruz. 4 milletvekili olarak burada çalışma yapıp genel merkezimize rapor sunacağız."

-"Biz artık yerel yönetimlerin iktidarıyız"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan da Gümüşhane'de olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi şahlandırmak için yola çıktıklarını belirten Aydoğan, "Bu şahlanmayı öncelikle yerel seçimlerde hep beraber yaşadık. Biz artık yerel yönetimlerin iktidarıyız ancak bu, yerel yönetimlerde olmadığınız yerlerde muhalif olmak anlamına gelmiyor. Oraların da sorunlarıyla ilgilenip çözüm önerileri arayacağız. Çok uzun sürmeyecek, bir süre içinde inşallah Türkiye iktidarına ulaşacağız. Siyasetin artık hayat içindeki yerleşik normları değişiyor." diye konuştu.

Basın toplantısında Şeker ve Aydoğan'a CHP İl Başkanı Bedri Ağaç ve partililer eşlik etti.

Şeker ve Aydoğan, basın açıklamasının ardından il binasında Yıldız Bakır Maden AŞ'de çalışan ve maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçilerle de bir süre görüştü.