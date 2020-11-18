CHP İstanbul Teşkilatı ve belediye başkanlarından "Alaattin Çakıcı" açıklaması - Son Dakika

CHP İstanbul İl Teşkilatı yetkilileri ve İstanbul'daki CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medyadan tehdit ve hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle Alaattin Çakıcı'ya tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li 14 ilçe belediye başkanı ve CHP ilçe başkanları, Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'nde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Partililer adına ortak basın açıklamasını okuyan Kaftancıoğlu, "Ne yazık ki dün, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na, varlığını neye borçlu olduğunu çok iyi bildiğimiz, ismini dahi anmaya tenezzül etmeyeceğimiz bir cezaevi müdavimi tarafından ağır ifadeler kullanılmış, ölüm tehditleri yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Çakıcı'nın kullandığı ifadelere tepki gösteren Kaftancıoğlu, kimsenin ülkeyi karanlık dehlizlere taşımaya gücünün yetmeyeceğini belirtti. Olayın takipçisi olacaklarını dile getiren Kaftancıoğlu, tehditlerden korkmadıklarını aktardı.

Canan Kaftancıoğlu, şunları kaydetti:

"Hala 90'lı yılların karanlık mafya düzeninin hayalini gören, son güncellemesi 30 yıl önce yapılmış antika mafyalardan medet ummak hangi aklın mucizesi acaba? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? İktidarın samimiyetine turnusol kağıdı işlevi görecek bu olayı, takip edeceğiz. Olayın sorumlularını ise hep takip edeceğiz. Bu ülke, korkusuz, yüreği ülke sevgisiyle dolu, yarınlara umutla bakan milyonlarca aydınlık insanların vatanıdır."