CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

10.04.2023 17:19

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı CHP İstanbulİl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol...

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

CHP İstanbulİl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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