CHP İstanbul İl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasında şahısların havaya ateş açtığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı
CHP İstanbulİl Başkanlığı binasına silahlı saldırı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü, adli kontrol şartı talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Ayrıca şahısların havaya ateş açtıkları anların cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.
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