CHP İtiraz Etti, Kocadon Kazandı
15 dakika önce
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocadon'un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu başvuran Cumhuriyet Halk Partisinin itirazı kabul edilmedi.
Muğla
Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Kocadon'un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu başvuran Cumhuriyet Halk Partisinin itirazı kabul edilmedi.
Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılarak Demokrat partiden Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum
Belediye Başkanı Mehmet Kocadon
seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından adaylığının düşürülmesi için il seçim kuruluna verilen itiraz sonucunda yaptığı incelemeden Mehmet Kocadon'un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP genel merkezinden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan
Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi. - MUĞLA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:15 Kaynak: İHA
CHP Mersin Milletvekili Başarır, Erdoğan'a 33 Liralık Tazminat Davası Açtı
Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp Sandığa Gidin
Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu