Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi

21.08.2022 14:26
Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde toplandı.

Karamollaoğlu, "Liderler Buluşması"na ayrı ayrı gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu Saadet Partisi Genel Merkezi'nin girişinde karşıladı.

Genel başkanlar, basına kapalı toplantı sonrası yemekte de bir araya gelecek.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

YORUMLAR
500
Altıncı 'Liderler Buluşması' Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: 'Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara' Altıncı 'Liderler Buluşması' Öncesinde Altı Siyasi Parti Video Yayınladı: 'Yarının Türkiye'si İçin... Hep Birlikte Güzel Yarınlara' CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad CHP'li Erkek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: Yakında geliyor, kardeşim Esad
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, İYİ Parti, Sp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:47 Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın tarihinin ertelendiği iddia edilmişti! İzleyiciyi mutlu eden haber geldi
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine yarın toplanıyor! 6 önemli konu değerlendirilecek
12:55 Transferde sona gelindi! Galatasaray, Anthony Nwakaeme'ye imza attıracak
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:24 Fransız Le Figaro gazetesinden, dikkat çeken Türkiye ve Erdoğan yazısı: Vazgeçilmez konumdalar
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 14:26:57. #1.13#
SON DAKİKA: Altı muhalefet partisinin genel başkanları Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement