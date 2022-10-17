Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine... - Son Dakika
Üye Girişi

Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine...

17.10.2022 19:04

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri süren torba kanun teklifinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi’nin süresinin uzatılması ile ilgili madde üzerinde Merkez Bankası yetkilisinden bilgi istedi. Yetkili, talebi reddedince, Kuşoğlu; "Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM'nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz... Bürokratik vesayet mi var bu ülkede. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor, Merkez Bankası bilgi veremiyor. Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir" dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP’li komisyon üyeleri, salonu terk etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren torba kanun teklifinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi'nin süresinin uzatılması ile ilgili madde üzerinde Merkez Bankası yetkilisinden bilgi istedi. Yetkili, talebi reddedince, Kuşoğlu; "Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM'nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz... Bürokratik vesayet mi var bu ülkede. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor, Merkez Bankası bilgi veremiyor. Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir" dedi. CHP, İYİ Parti ve HDP'li komisyon üyeleri, salonu terk etti

AKP'nin hazırladığı ekonomik düzenlemeler içeren "torba" kanun teklifi görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sürüyor. Komisyon görüşmelerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Strateji Genel Müdürü İrfan Yanar da katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon üyesi Bülent Kuşoğlu; Merkez Bankası yetkilisinden "Kur Korumalı Mevduat" hakkında bilgi istedi. Fakat, CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri, verilen bilgileri yetersiz bularak eleştirdiler. Bunu üzerine komisyonda söz alan Bülent Kuşoğlu; şöyle konuştu:

"Çok önemli bir kanundan bahsediyoruz. Bununla ilgili bir uzatım söz konusu olacak. Vergi muafiyeti var. Bunun hem bütçeye hem de devlete bir maliyeti var. Ayrıca gelir dağılımı açısından baktığımızda zaman da 2 milyon 297 bin hesap var. Bunun anlamı; bir kaç yüz bin kişi olduğudur. Birkaç yüz bin kişiye bu kadar mebla veriliyor. Bütçeden veriliyor. Merkez Bankası para basarak bu tarafa aktarma yapıyor. Gelir dağılımı açısından çok önemli bir konu. Vergi muafiyetini ayrıca veriyoruz. Böyle bir konu ile ilgili kaç hesap var Merkez Bankası'na ait diye soruyoruz. İkincisi; şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na maliyeti nedir diye soruyoruz. Maliye Bakanlığı bu bilgileri verdi; hiçbir sakıncası yok. Merkez Bankası için de verilmesi gerekiyor. Merkez Bankası'ndan Maliye Bakanlığı'nda daha özellikli bir durumu var. Merkez Bankası, Plan ve Bütçe Komisyonu'na her sene iki kere bilgi vermek mecburiyetinde olan bir kurum. Her sene iki kere bu komisyona bilgi vermesi gerekiyor. Bu sene bu bilgi verilmedi henüz. Geçen sene bir kere verildi. Bu aksatılıyor son zamanlarda.

Konu bilgilendirme konusu değil, artık bu safhada bilgilendirmeden çıktı; konu millet iradesi ile ilgili bir konudur. TBMM'nin itibarıdır, milletin itibarıdır. Şu andan itibaren konu budur. Eğer bunu yapmıyoruz deniyorsa sayın Başkan biz terk ediyoruz. Bu olmaz. Bu sizin de hassasiyetle durmanız gereken, protesto etmeniz gereken... Bu çünkü TBMM'nin itibarıdır. Bürokratik vesayet mi var bu ülkede ya. Ne kadar kötü bilgi veremiyoruz. Maliye Bakanlığı bilgi veriyor; Merkez Bankası bilgi veremiyor. Nasıl böyle bir şey olabilir. Bu vesayettir. Bürokratik vesayettir. Milletin, TBMM'nin itibarıdır. Hep beraber bunu savunmak zorundayız. Eğer bu konuda bilgi verilmeyecekse biz komisyonu terk edeceğiz."

Bilginin verilmemesi üzerine CHP, HDP ve İYİ Partili komisyon üyeleri toplantı salonunu tepki göstererek terk etti.

YORUMLAR
500
5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
Kaynak: ANKA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Merkez Bankası, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
23:26 Jorge Jesus, tüm Fenerbahçelilere seslendi! İşte özel isteği
23:04 5 ilde yapılan seçim anketinden dikkat çeken sonuçlar! AK Parti'nin oy kaybı en çok İYİ Parti'nin işine yaradı
23:02 Mansur Yavaş, toplu taşımada artan maliyetler sebebiyle sitem etti, İmamoğlu'ndan jet hızında destek geldi
22:59 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema oldu
22:44 Batshuayi'yi kenarda gören Jorge Jesus sinirden deliye döndü!
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 23:56:02. #1.12#
SON DAKİKA: Chp, İyi Parti ve Hdp'li Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri, Merkez Bankası Yetkilisinin Kur Korumalı Mevduat Sistemi ile İlgili Bilgi Vermemesi Üzerine... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement