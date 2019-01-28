Son Dakika Haberleri: CHP İzmir Adaylarının Belirlenmesinden Sonra Bir Açıklama Yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı...

CHP İzmir Adaylarının Belirlenmesinden Sonra Bir Açıklama Yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı...

1 saat önce

IHAAW112101-SIY/28-01-2019- CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

CHP İzmir Adaylarının Belirlenmesinden Sonra Bir Açıklama Yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı..., System.String[]
IHAAW112101-SIY/28-01-2019

- CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Kocaoğlu, "Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" dedi. 28.01.2019 11: 21: 01 TSI
NNNN - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Aziz Kocaoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi

Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 13:07:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP İzmir Adaylarının Belirlenmesinden Sonra Bir Açıklama Yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]