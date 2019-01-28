CHP İzmir Adaylarının Belirlenmesinden Sonra Bir Açıklama Yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı...
1 saat önce
IHAAW112101-SIY/28-01-2019- CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
IHAAW112101-SIY/28-01-2019
- CHP İzmir
adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu
, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Başkan Kocaoğlu, "Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür" dedi. 28.01.2019 11: 21: 01 TSI
NNNN - İZMİR
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:26 Kaynak: İHA
CHP'nin İzmir'de Tunç Soyer'i Aday Göstermesinin Ardından Mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'ndan İlk Açıklama Geldi
Bakan Pekcan'dan Market Fiyatlarındaki Artışa İlişkin Açıklama: 81 İle Yazı Gönderildi
Son Anketi Açıklayan ORC Araştırma Genel Koordinatörü Pösteki: AK Parti Bir İlki Yaşıyor
Hülya Avşar'ın Bir Filmde Kendini Tatmin Ettiği Sahne 26 Yıl Sonra Yeniden Çekildi